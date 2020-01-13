Оксана Соколова возвращается в эфир

19 января в эфире ICTV выходит премьера нового сезона аналитической программы «Факти тижня. 100 хвилин». В эфир возвращается руководитель проекта Оксана Соколова. Она будет вести программу вместе с Сергеем Кудимовым. Об этом сообщает пресс-служба ICTV.

С нового сезона в проекте появится постоянная рубрика, посвященная самым последним инновациям мира. Новинкам финансового, промышленного, коммунального, телекоммуникационного, транспортного и медицинского секторов. Журналисты «Фактів тижня» будут узнавать и рассказывать о передовых трендах, мировых и украинских разработках.

«Надо ежедневно осваивать новые горизонты. Можно, конечно, говорить, что нам комфортнее в обычном ритме ХХ века. Но на улице новая эпоха. И она не собирается нас ждать. Как не отставать? Как разобраться в новом и не бояться его? Как пользоваться подарками будущего, чтобы упростить свою жизнь? Как избегать рисков, которые нам готовит будущее? На эти вопросы будут отвечать «Факти тижня»», – прокомментировала Соколова.

Первый выпуск стартует в эфире ICTV 19 января 2020, а дальше програма будет выходить каждое воскресенье в 18:45.

Напомним, с 25 августа 2019 года итоговую программу недели ICTV вместо Оксаны Соколовой вела Оксана Гутцайт. Автор проекта «Факти тижня» Оксана Соколова оставалась все это время руководителем департамента.

Фото: ICTV

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