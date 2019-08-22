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У «Фактів тижня. 100 хвилин» новая ведущая, проект будет обновлен

от Telekritika
От Telekritika 578
Главная Новости У «Фактів тижня. 100 хвилин» новая ведущая, проект будет обновлен

С 25 августа итоговую программу недели ICTV вместо Оксаны Соколовой будет вести Оксана Гутцайт

Автор проекта «Факти тижня» Оксана Соколова остается руководителем департамента. Об этом сообщила пресс-служба канала.

«Все без изменений. Просто я временно в отъезде. К команде ведущих еженедельника снова присоединилась Оксана Гутцайт», – сказала Оксана Соколова «Телекритике».

Соколова сообщила о планах обновить формат проекта и не исключила, что после понимания его концепции также может быть ведущей проекта: «Сейчас мы с маркетологами раздумываем над обновлением формата. 14 лет в эфире. Необходимо постоянно что-то менять».

В пресс-службе канала напомнили, что Гутцайт не впервые присоединяется к команде итоговой информационной программы. Два года назад она уже освещала новости Украины и мира, политики, спорта и культуры в «Фактах тижня. 100 хвилин» на ICTV.

«Я очень горжусь этим и благодарна, что именно меня пригласили вести итоговую программу недели, – прокомментировала ведущая Оксана Гутцайт. – Вместе с тем я понимаю, насколько это ответственно, ведь “Факты недели” – одна из главных программ канала, она имеет высокие рейтинги, ее смотрят миллионы украинцев. Для меня это интересно, поскольку новости, которые выходят каждый день, и итоговые новости – совсем разные вещи. Здесь больше аналитики, в отличие от фактажа ежедневных выпусков. Это совсем другой опыт, более глубокое погружение в тему».

Проект выходит из отпуска 25 августа.

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