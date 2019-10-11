Оксана Петришин стала и. о. генпродюсера ТЕТ

С сегодняшнего дня, 11 октября, исполняющим обязанности генерального продюсера телеканала ТЕТ, который входит в бизнес-единицу «Телевизионный бизнес» группы 1+1 media, назначена Оксана Петришин. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Как известно, Виктория Левченко, которая была генпродюсером ТЕТ с 2015 года, согласно новой организационной структуре группы, с 16 сентября возглавила бизнес-единицу «1+1 Продакшн».

«В конце августа группа 1+1 media представила обновленную структуру и принципы управления, которые соответствуют стратегии прибыльности 2021 и политике децентрализации. Мы получили много откликов от сотрудников на вакантные должности, которые появились в компании. В частности, на должность генпродюсера ТЕТ. По нашему мнению, Оксана наилучшим образом соответствует этой позиции и эффективно продолжит курс канала на прибыльность. Желаем успехов в новой роли. Также на данный момент Оксана останется генпродюсером Paramount Comedy», − прокомментировал Максим Кривицкий, руководитель «Телевизионного бизнеса», член правления 1+1 media.

Ранее «Телекритика» сообщала, что согласно обновленной структуре, группа 1+1 media поделена на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Каждая бизнес-единица является самостоятельным бизнесом, со своими целями, зонами ответственности, полномочиями и управленческой командой. Корпоративные сервисы выступают внутренним консалтингом, который обеспечивает профессиональную экспертизу и внедрение лучших практик.

Фото: Александра Йорк

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