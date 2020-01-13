Официально: Ольга Задорожная возглавила Новый канал вместо Алексея Гладушевского

Генеральным директором Нового канала 13 января стала Ольга Задорожная. Она сменила на посту Алексея Гладушевского, который 10 января стал главой направления Starlight Originals. Об этом сообщается в официальном уведомлении вещателя.

«Несколько лет назад Ольга Задорожная уже была частью команды «Нового», в которой она за 15 лет успешно прошла путь от редактора программной службы до программного директора. За время ее работы на канале был реализован один из самых успешных проектов – «Фабрика зірок», который дал старт певческой карьере многих артистов отечественного шоу-бизнеса. Также запустили любимую программу украинцев «Ревизор», которая до сих пор анализирует и улучшает сервис в заведениях. А еще именно тогда на «Новом» начало развиваться кино- и сериальное производство», – говорится в сообщении Нового канала.

Директор дивизиона «Вещание» Дмитрий Троицкий комментирует назначение Ольги так: «Как поется в одной песне: History repeating. Мы рады, что к нам присоединяется еще один сильный и очень опытный игрок, широко известный в медиаиндустрии. Желаем Ольге Задорожной новых успехов на Новом канале!».

Канал сообщает, что Ольга Задорожная «рада, что снова будет иметь возможность реализовывать интересные идеи и создавать проекты с новоканальцами».

«Я знакома с изменениями в группе StarLightMedia в рамках трансформации. И мне интересно стать частью команды, реализующей эти новации. Уже некоторое время я удаленно, но вовлечена в работу канала, поэтому первые шаги к изменениям уже сделаны. В наших планах – запустить как минимум несколько очень интересных проектов. О более конкретных целях поговорим через несколько месяцев», – цитирует Новый канал Ольгу Задорожную.

В релизе отмечается, что зрителей Нового канала ждут «приятные сюрпризы уже в 2020 году»: «Следите за анонсами – нам есть, чем вас удивить», – резюмирует вещатель.

Напомним, Ольга Задорожная покинула Новый канал в декабре 2013-го спустя 15 лет работы на нем. Тогда Ольга стала генеральным продюсером канала К1 (группа «Интер»), а в 2014-м перешла работать в 1+1 media продюсером по развитию «1+1 продакшн», c которого она ушла в 2016-м после переезда в Россию, где стала программным директором канала СТС. Когда Ольга вернулась в Украину не уведомлялось, осенью 2019-го она все еще работала на СТС.

Фото: Новый канал

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