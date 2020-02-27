Обыск в квартире журналиста «1+1» Дениса Данько признали незаконным

27 февраля 2020 состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала «1+1» Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Решение суда только подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой 1+1 media о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ», – указано в релизе группы.

Также 1+1 media информирует, что заседание следственного судьи, в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обыска и возвращения изъятых в компании системных блоков, было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первое слушание следователь не появился.

Холдинг подчеркнул, что продолжает защищать права и интересы медиагруппы и своих сотрудников, а также информировать общественность о дальнейшем ходе событий.

Напомним, 5 февраля Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала «1+1», который находится на улице Куреневская, 18. Позже представители СБУ провели обыски дома у трех журналистов канала.

Группа 1 + 1 media обратилась к Президенту Украины, Председателю СБУ, уполномоченных представителей ВРУ, государственных органов и регуляторов, дипломатических представительств и международных организаций с просьбой обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования и не допустить прямого посягательства на свободу слова, которая предусмотрена статьей 34 Конституции Украины.

6 февраля члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова приняли несколько решений, которыми признали действия сотрудников СБУ 5 февраля в офисе телеканала «1+1» и дома у журналистов канала препятствием журналистской деятельности.

Фото: Facebook-страница

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