💰 «Общественное» закупило у одного дистрибьютора документальные фильмы на 700 тыс. гривен
НовостиТВ

💰 «Общественное» закупило у одного дистрибьютора документальные фильмы на 700 тыс. гривен

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 68
Главная Новости 💰 «Общественное» закупило у одного дистрибьютора документальные фильмы на 700 тыс. гривен

Национальная общественная телерадиокомпания Украины 13 февраля заключила договор на приобретение медиаправ на распространение в эфире своих телеканалов («UA:Першого», «Культуры» и региональных вещателей) ряда зарубежных документальных фильмов на общую сумму 699 тыс. гривен.

НОТУ приобрела телеправа на 39 документальных фильмов (циклы «Всемирное природное наследие», «Острова», «Дикая Африка» и др.), документальный сериал «Секреты замков Великобритании» (18 частей по 45 минут), два телесериала«Тайны Борго Ларичи» (14 серий по 40 минут) и «Пармская обитель» (две серии по 100 минут), а также художественный фильм «Грозовой перевал». Единственным участником тендера указано ООО «Сейлз медиа дистрибьюшен». Эта информация опубликована в системе государственных закупок ProZorro.

Срок действия прав на документальные фильмы завершается 1 декабря 2020, договор не ограничивает НОТУ в количестве показов продукта. В то время как количество показов киносериального контента ограничено 4 выходами и 4 повторами (права на сериалы действительны два года, на фильм – до конца июня 2020 года). В контракте не расписана стоимость прав на каждый продукт отдельно. Таким образом, одна серия документального и художественного продукта обошлась НОТУ в 9,7 тыс. гривен.

Компанией «Сейлз медиа дистрибьюшен» пополам владеют Роман Румянцев и Андрей Кислюк (он же директор). Для компании это второй выигранный тендер в НОТУ. Впервые компания выиграла в НОТУ тендер 6 сентября 2018 года, также являясь его единственным участником. Состоялась передача медиаправ на итальянскую теленовеллу «Элиза» (68 серий) стоимостью 400 тыс. гривен (2 показа и два повтора). Таким образом, одна серия картины обошлась НОТУ в 5,9 тыс. гривен. Сериал сегодня транслирует телеканал «Культура» в дневном эфире. (Ранее сериал транслировался на региональном телевидении Запорожья – картина выходила на местном «Алекс ТВ»).

Для НОТУ это уже не первое приобретение пакета документальных фильмов в таких масштабах. В системе ProZorro также указано, что 21 августа 2018 года НОТУ закупила документальные фильмы на 704 тыс. гривен у компании «Сонар».

Линейка документальных фильмов о природе идет в сетке телеканала «UA:Перший» в прайме будней, есть также слоты в дневном эфире. На канале «Культура» документальные фильмы идут исключительно в утреннем и дневном слоте. Сериал «Тайны Борго Ларичи» в конце января показал «Перший» в дневном эфире.

Напомним, НОТУ в плане работы на 2019 год анонсировала введение новой сетки вещания на канале «Культура» в третьей декаде марта. Телеканал в начале февраля закодировал свой спутниковый сигнал кодировкой BISS, объясняя это покупкой иностранных прав на контент. Код к спутниковому сигналу канала НОТУ раздает провайдерам исключительно по запросу. Во второй декаде июля телеканал планирует начать измерять свои телерейтинги в панели Nielsen.

Фото: pixabay

Вас так же может заинтересовать

К голодающему 81 день Сенцову не пустили Amnesty...

03.08.2018

📢 СТБ объяснился за скандальный отбор на Евровидение:...

26.02.2019

Продакшен ICTV извинился за обвинение журналистки «Страна.ua» в...

30.03.2017

Режиссер анимационного фильма «Украденная принцесса» даст мастер-класс

03.04.2018

Возвращение блудного Ларса: Каннский фестиваль готов простить фон...

17.04.2018

«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой...

21.12.2018

Дени Вильнев пожаловался на монструозность «Бегущего по лезвию...

05.02.2018

«Интер» запускает в прайме будней «Вещдок. Особый случай»

14.11.2018

Гитарист Radiohead сыграет саундтрек к фильму «Призрачная нить»...

26.01.2018

Інтернет Асоціація України назвала найпопулярніші серед українців сайти...

29.06.2016
FacebookTwitter
0

Pay TV, регуляция, рекламный рынок