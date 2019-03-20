💰 «Общественное» закупило у одного дистрибьютора документальные фильмы на 700 тыс. гривен

НОТУ приобрела телеправа на 39 документальных фильмов (циклы «Всемирное природное наследие», «Острова», «Дикая Африка» и др.), документальный сериал «Секреты замков Великобритании» (18 частей по 45 минут), два телесериала – «Тайны Борго Ларичи» (14 серий по 40 минут) и «Пармская обитель» (две серии по 100 минут), а также художественный фильм «Грозовой перевал». Единственным участником тендера указано ООО «Сейлз медиа дистрибьюшен». Эта информация опубликована в системе государственных закупок ProZorro.

Срок действия прав на документальные фильмы завершается 1 декабря 2020, договор не ограничивает НОТУ в количестве показов продукта. В то время как количество показов киносериального контента ограничено 4 выходами и 4 повторами (права на сериалы действительны два года, на фильм – до конца июня 2020 года). В контракте не расписана стоимость прав на каждый продукт отдельно. Таким образом, одна серия документального и художественного продукта обошлась НОТУ в 9,7 тыс. гривен.

Компанией «Сейлз медиа дистрибьюшен» пополам владеют Роман Румянцев и Андрей Кислюк (он же директор). Для компании это второй выигранный тендер в НОТУ. Впервые компания выиграла в НОТУ тендер 6 сентября 2018 года, также являясь его единственным участником. Состоялась передача медиаправ на итальянскую теленовеллу «Элиза» (68 серий) стоимостью 400 тыс. гривен (2 показа и два повтора). Таким образом, одна серия картины обошлась НОТУ в 5,9 тыс. гривен. Сериал сегодня транслирует телеканал «Культура» в дневном эфире. (Ранее сериал транслировался на региональном телевидении Запорожья – картина выходила на местном «Алекс ТВ»).

Для НОТУ это уже не первое приобретение пакета документальных фильмов в таких масштабах. В системе ProZorro также указано, что 21 августа 2018 года НОТУ закупила документальные фильмы на 704 тыс. гривен у компании «Сонар».

Линейка документальных фильмов о природе идет в сетке телеканала «UA:Перший» в прайме будней, есть также слоты в дневном эфире. На канале «Культура» документальные фильмы идут исключительно в утреннем и дневном слоте. Сериал «Тайны Борго Ларичи» в конце января показал «Перший» в дневном эфире.

Напомним, НОТУ в плане работы на 2019 год анонсировала введение новой сетки вещания на канале «Культура» в третьей декаде марта. Телеканал в начале февраля закодировал свой спутниковый сигнал кодировкой BISS, объясняя это покупкой иностранных прав на контент. Код к спутниковому сигналу канала НОТУ раздает провайдерам исключительно по запросу. Во второй декаде июля телеканал планирует начать измерять свои телерейтинги в панели Nielsen.

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