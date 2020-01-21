Обновленная digital-платформа «Суспільного» собрала более 1 млн просмотров

1 декабря 2019 года начал работу новостной сайт «Суспільне/новини» на платформе suspilne.media. За первый месяц в обновленном режиме работы digital-платформа собрала более 1 млн просмотров, сообщает пресс-служба вещателя.

По словам генерального продюсера digital-платформ «Суспільного» Татьяны Кисельчук, в течение месяца ресурс «Суспільне/новини» собрал 666 тыс. просмотров; проекты UA: Биатлон и UA: Казки, которые являются частью этого сайта, получили 350 тыс. и 76 тыс. просмотров соответственно. В итоге получилось чуть больше миллиона.

Напомним, что в декабре 2019 года начали работу два новых сайта «Суспільного» — новостной и корпоративный. На digital-платформе suspilne.media работают такие сайты, как: «Суспільне/новини», «Суспільне мовлення», UA: Биатлон, UA: Казки, UA: Культура, а также сайты региональных филиалов.

Также напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» закрывает утренние программы в региональных филиалах.

Фото: Александра Йорк

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