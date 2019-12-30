Обнародован текст законопроекта о медиа

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» 27 декабря зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 2693 «О медиа». 28 декабря стал доступным полный текст документа – в нем 173 страницы.

Инициаторами законопроекта являются 11 нардепов «Слуги народа»: Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Циба.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на регулирование деятельности в сфере медиа. В документе указана необходимость стимулирования конкурентной среды, равноправия и независимости СМИ. Лицензированию, согласно законопроекту, подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставки электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса.

Обязательной регистрации, согласно закону, подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации. Порядок регистрации, основания отказа в регистрации и отмены регистрации субъектов в сфере медиа определяются законом.

Иностранные линейные медиа могут распространяться на территории Украины провайдерами аудиовизуальных сервисов исключительно после регистрации таких медиа в порядке, отдельно определяется законом.

Законом определяется статус Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа. Закон вводит новую форму регулирования – совместное регулирование в сфере медиа, как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования. Предметом совместного регулирования является определение требований к распространению информации, для которой законодательством предусмотрена регулировка содержания, путем принятия кодексов, создание и распространение такой информации. При этом субъекты в сфере медиа добровольно берут на себя обязанность соблюдать эти требования, а Национальный совет признает, что эти требования являются достаточными для обеспечения общественных интересов. Для обеспечения совместного регулирования законом предусматривается создание органа совместного регулирования в форме общественного союза, что является юридическим лицом, учредителями которой являются лицензиаты и регистранты, а также их отраслевые объединения.

Народный депутат, один из авторов законопроекта о медиа, Евгения Кравчук в Facebook объяснила основные положения законодательной инициативы, развеяв также мифы. По ее словам, законом, на самом деле, лицензироваться будут не все вещатели, а только с радиочастотным ресурсом: FM-радио и так называемое T2.

Следующим мифом является начало бесконтрольных запретов на распространение онлайн-медиа, штрафы и репрессии. Как утверждает нардеп, система санкций, согласно закону, меняется. Сначала медиа получит предписание с требованием устранить нарушения. В дальнейшем, если случаи нарушений будут повторяться, будет применен штраф. «Наиболее жесткая санкция будет применяться исключительно судом», – пояснила Кравчук.

Кроме этого, автор медиазакона подчеркнула, что проект разрабатывался Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. К обсуждению также привлекались медиаэксперты, представители профильных направлений в международных организациях, журналисты и «все, кто проявлял интерес». «Слуга народа» также отметила, что законом «О медиа» не предвидится политика «свертывания защиты украинского языка».

По словам Кравчук, закон «О медиа» является отдельным от законопроекта «О дезинформации». Последним занимается Минкультуры.

Напомним, министр Владимир Бородянский обещал обнародовать текст законопроекта «О дезинформации» в начале следующего года.

Концепция законопроекта о медиа была презентована на Комитете гуманитарной и информационной политики 13 ноября.

11 декабря «Детектор медиа» опубликовал документ с названием «Законопроект о медиа». Александр Ткаченко тогда сообщил «Телекритике», что опубликован неокончательный вариант законопроекта и отметил, что документ будет меняться. 24 декабря медиа опубликовало «новую редакцию законопроекта про медиа». Вскоре глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на обсуждения законопроекта про медиа, финальная презентация которого запланирована в 2020 году.

Фото: pixabay