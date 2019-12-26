Ткаченко посоветовал дождаться регистрации законопроекта о медиа

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на обсуждения законопроекта про медиа, финальная презентация которого запланирована в 2020 году.

«Новый закон о медиа еще даже не опубликован, а уже посыпались крики о «зраде» и произволе. Ничего, что это пока черновик, но неравнодушные уже напряглись. Хочу прокомментировать и посоветовать дождаться регистрации закона и посмотреть финальный текст, посмотреть финальную презентацию после Нового года, взять после этого участие в обсуждениях и круглых столах», – написал Ткаченко.

Он также отметил, что проект закона Украины «О медиа» разрабатывался парламентским комитетом, а не министерством культуры, молодежи и спорта: «Он вобрал в себя несколько устаревших законов о медиа и начинает регулировать вопросы, которые в 90-е отсутствовали как таковые. Вроде онлайн-медиа, например. Министерство готовит закон о защите журналистов. Наш закон – концентрируется на развитии и регулировании медийной индустрии», – написал он.

Также Ткаченко сообщает, что лицензированию по законопроекту подлежит исключительно деятельность с использованием ограниченного радиочастотного ресурса: «Следовательно, утверждение о том, что вся пресса подлежит лицензированию, не соответствует действительности».

Глава комитета также отметил, что поскольку действие закона распространяется на онлайн-медиа, соответственно, к ним могут быть применены меры реагирования и санкции, предусмотренные законом. «В том числе штрафы и запрет распространения медиа на территории Украины, который происходит исключительно по решению суда», – написал Ткаченко.

Он также сообщил, что «языковые вопросы в окончательной версии закона полностью отражают ссылки на Закон о защите украинского языка и даже расширяют его применения для ОТТ-платформ и традиционного ТВ».

Концепция законопроекта о медиа была презентована на Комитете гуманитарной и информационной политики 13 ноября.

11 декабря «Детектор медиа» опубликовал документ с названием «Законопроект о медиа». Александр Ткаченко тогда сообщил «Телекритике», что опубликован неокончательный вариант законопроекта и отметил, что документ будет меняться. 24 декабря медиа опубликовало «новую редакцию законопроекта про медиа».



Фото: Александра Йорк

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