НовостиСМИ

Объявили победителей медийной антипремии «Це яйце!»

от Telekritika
От Telekritika 439
Главная Новости Объявили победителей медийной антипремии «Це яйце!»

Среди победителей – Владимир Зеленский, телеканал «112 Украина», медиа «Сегодня».

9 декабря в Киеве медийные и правозащитные общестенные организации вручили антипремию «Це яйце!» за сексистские высказывания среди политиков и сексистские материалы в СМИ. Об этом сообщает сайт «Повага».  

В номинации «Сексистские высказывания» победителями стали:

  • Александр Башенко, экс-президент Федерации велоспорта. Башенка номинировали за оскорбление и сексистские высказывания в адрес украинской велосипедистки Анны Соловей, которая завоевала золотую медаль на Европейских играх в Беларуси. Анна Соловей возмутилась тем, что Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а председателя Киевской городской федерации велоспорта Сергея Мухомора, который, по словам Анны, не имеет отношения к ее победе. Также Александр Башенко при записи комментария для программы «Вікна» (СТБ) обвинил журналистку Елену Луньков во лжи, употреблении алкоголя и предлагал поцеловаться;
  • Владислав Марченко, уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета – за сексистское сообщение, в котором он стыдил женщин, которые носят откровенные наряды. По его мнению, короткая юбка – повод назвать женщину проституткой и предложить ей секс. Это положило начало флешмобу #забулазапитатьумарченка;
  • Максим Бужанский, народный депутат Украины, известный тем, что обозвал журналистку издания «Новое время» Ольгу Духнич «тупой овцой»;
  • Владимир Зеленский также получает награду «Це яйце!» за дискриминационное высказывание в отношении женщин во время выступления на кампусе стартапов Station F во Франции. Тогда Зеленский назвал украинок одним из «брендов» страны.

В номинации «Сексистский материал» антипремию получили:

  • «112 Украина», ток-шоу «Чому так?». Во время вечернего эфира 8 июня 2019 года, темой которого было «Почему женщин у власти гораздо меньше, чем мужчин?», состоялся шквал сексистских комментариев. Звучали такие фразы: «Женщине в политике сложнее, чем мужчинам, потому что политические дискуссии –  это сложнее, чем нарезать салаты и гладить»; «Если женщина-президент влюбится, то страна полетит в тартарары»; «Увеличение количества женщин в Европарламенте привело к негативным последствиям в Европе, в частности к Брекситу»; «Большинство женщин в украинской политике, как и украинских ведущих-женщин, получили свои должности благодаря мужчинам, которые продвигают на должности любовниц» и т.п.;
  • Сайт «Сегодня» – за новость под названием  «Нет парня  —  нет побед: Свитолина проиграла второй матч после разрыва с Монфисом», а также за материал «Сексмашина»: в красных трусиках жена динамовца пашет, как лошадь». 

На антипремию «Це яйце!» также были номинированы Александр Дубинский, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Богдан Яременко, Сергей Знаменский, Антон Яценко, Дмитрий Гордон, Михаил Поплавский; материалы телеканалов: «Интер», «1+1»; сайтов: «Корреспондент», «Новое время» и другие.

Ранее «Телекритика» сообщала, что общественные организации создали инициативу под названием «Це яйце!» – антипремию, которую будут вручать публичным лицам и национальным медиа за сексистские высказывания и публикации.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

09.12.2019

Сериальная презентация StarLightMedia: адаптация «Хорошей жены», ситком о...

22.11.2019

Соучредитель «Википедии» запустил новостную соцсеть

14.11.2019

Megogo запускает серию мастер-классов про IT и новые...

15.11.2019

Facebook разработала новые инструменты персонализации рекламы

20.11.2019

Новый канал подготовил новогоднее шоу

03.12.2019

«Медиа Группа Украина» запустит в 2020-м несколько сериальных...

06.12.2019

Телеканал «УНИАН ТВ» начнет вещание в общенациональной цифровой...

20.11.2019

13 ноября Рада презентует концепцию “Закона о медиа”

12.11.2019

Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37...

15.11.2019