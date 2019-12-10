Объявили победителей медийной антипремии «Це яйце!»

9 декабря в Киеве медийные и правозащитные общестенные организации вручили антипремию «Це яйце!» за сексистские высказывания среди политиков и сексистские материалы в СМИ. Об этом сообщает сайт «Повага».

В номинации «Сексистские высказывания» победителями стали:

Александр Башенко , экс-президент Федерации велоспорта. Башенка номинировали за оскорбление и сексистские высказывания в адрес украинской велосипедистки Анны Соловей , которая завоевала золотую медаль на Европейских играх в Беларуси. Анна Соловей возмутилась тем, что Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а председателя Киевской городской федерации велоспорта Сергея Мухомора, который, по словам Анны, не имеет отношения к ее победе. Также Александр Башенко при записи комментария для программы «Вікна » (СТБ) обвинил журналистку Елену Луньков во лжи, употреблении алкоголя и предлагал поцеловаться;

Также Александр Башенко при записи комментария для программы «Вікна (СТБ) обвинил журналистку Елену Луньков во лжи, употреблении алкоголя и предлагал поцеловаться; Владислав Марченко , уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета – за сексистское сообщение, в котором он стыдил женщин, которые носят откровенные наряды. По его мнению, короткая юбка – повод назвать женщину проституткой и предложить ей секс. Это положило начало флешмобу #забулазапитатьумарченка;

Максим Бужанский , народный депутат Украины, известный тем, что обозвал журналистку издания «Новое время » Ольгу Духнич «тупой овцой »;

Владимир Зеленский также получает награду «Це яйце!» за дискриминационное высказывание в отношении женщин во время выступления на кампусе стартапов Station F во Франции. Тогда Зеленский назвал украинок одним из « брендов» страны.

В номинации «Сексистский материал» антипремию получили:

«112 Украина» , ток-шоу «Чому так?». Во время вечернего эфира 8 июня 2019 года, темой которого было «Почему женщин у власти гораздо меньше, чем мужчин?», состоялся шквал сексистских комментариев. Звучали такие фразы: «Женщине в политике сложнее, чем мужчинам, потому что политические дискуссии – это сложнее, чем нарезать салаты и гладить»; «Если женщина-президент влюбится, то страна полетит в тартарары»; «Увеличение количества женщин в Европарламенте привело к негативным последствиям в Европе, в частности к Брекситу»; «Большинство женщин в украинской политике, как и украинских ведущих-женщин, получили свои должности благодаря мужчинам, которые продвигают на должности любовниц» и т.п.;

Звучали такие фразы: «Женщине в политике сложнее, чем мужчинам, потому что политические дискуссии – это сложнее, чем нарезать салаты и гладить»; «Если женщина-президент влюбится, то страна полетит в тартарары»; «Увеличение количества женщин в Европарламенте привело к негативным последствиям в Европе, в частности к Брекситу»; «Большинство женщин в украинской политике, как и украинских ведущих-женщин, получили свои должности благодаря мужчинам, которые продвигают на должности любовниц» и т.п.; Сайт «Сегодня» – за новость под названием «Нет парня — нет побед: Свитолина проиграла второй матч после разрыва с Монфисом», а также за материал «Сексмашина»: в красных трусиках жена динамовца пашет, как лошадь».

На антипремию «Це яйце!» также были номинированы Александр Дубинский, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Богдан Яременко, Сергей Знаменский, Антон Яценко, Дмитрий Гордон, Михаил Поплавский; материалы телеканалов: «Интер», «1+1»; сайтов: «Корреспондент», «Новое время» и другие.

Ранее «Телекритика» сообщала, что общественные организации создали инициативу под названием «Це яйце!» – антипремию, которую будут вручать публичным лицам и национальным медиа за сексистские высказывания и публикации.

Фото: Pexels

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