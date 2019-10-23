Публичных личностей и СМИ будут награждать антипремией за сексизм

Общественные организации создали инициативу под названием «Це яйце!» – антипремию, которую будут вручать публичным лицам и национальным медиа за сексистские высказывания и публикации. Об этом сообщил центр прав человека ZMINA.

«Награду» за сексизм представили такие организации и издания: ОО «Жінки в медіа», «Институт массовой информации», Центр прав человека ZMINA, «Детектор медиа», кампания против сексизма в медиа и политике «Повага», а также Украинский Хельсинский союз по правам человека.

«Мы хотим привлечь внимание к проблеме стереотипного изображения женщин в украинских СМИ и дискриминации по признаку пола или гендера, к которой прибегают украинские публичные лица», — отмечают авторы инициативы.

Также создатели добавили, что вдохновлялись уже существующими антипремиями «Будяк року» от УХСПЧ и «Дискриминатор года» от Коалиции по противодействию дискриминации.

Предложить номинацию может любое физическое или юридическое лицо, кроме органов госвласти, местного самоуправления или политических партий.

Для подачи кандидатуры необходимо заполнить форму, где нужно указать имя или название СМИ с релевантными высказываниями и дать подтверждение в виде ссылки на видео или текст. Заявки принимают до 15 ноября 2019 года.

Первая церемония пройдет в декабре во время пресс-конференции в Киеве, накануне Международного дня прав человека.

Напомним, что согласно исследованию «Института массовой информации», 61,5% материалов на сайтах украинских онлайн-медиа содержат в себе признаки сексизма.

Фото: ZMINA

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