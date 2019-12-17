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О Грете Тунберг снимут документальный фильм

от Telekritika
От Telekritika 774
Главная Кино О Грете Тунберг снимут документальный фильм

Премьера картины об экоактивистке состоится в 2020 году.

Стриминговый сервис Hulu снимет документальный фильм о 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг. Об этом сообщает Deadline.

Грета Тунберг станет главным персонажем картины «Грета», оригинального документального фильма от Hulu, который выйдет в 2020 году. Продюсерами выступят Сесилия Нессен и Фредерик Хейниг из B-Reel Films, а режиссером станет Нейтан Гроссман.  

Фильм расскажет о пути Тунберг, начиная с того момента, как в августе 2018 года 15-летняя ученица из Швеции начала школьную забастовку за климат, превратив ее в глобальное движение. А также о том, как Тунберг стала всемирно известной активисткой.

Прошлой осенью Тунберг стала популярной в США во время своего тура по Северной Америке. Она участвовала в митингах, встречалась с мировыми лидерами и выступала на Саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата в Нью-Йорке. Ее речь в ООН, в которой она подвергла критике мировых лидеров за их бездействие в связи с климатическим кризисом, привлекла международное внимание к данной экологической проблеме. Также недавно Тунберг была названа «Человеком года» по версии Time.

Напомним, французское издание Brut, которое прославило шведскую активистку Грету Тунберг, получило $40 млн от инвесторов.

Фото: TED

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