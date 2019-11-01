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Медиаплатформа, которая популяризировала Грету Тунберг, получила $40 млн

от Telekritika
От Telekritika 520
Главная Диджитал Медиаплатформа, которая популяризировала Грету Тунберг, получила $40 млн

Эти деньги пойдут на экспансию в англоязычных странах и, в первую очередь, в США.

Французское издание Brut, которое прославило шведскую активистку Грету Тунберг, получило $40 млн от инвесторов. Об этом сообщает NY Post.

Ранее компания привлекла 10 миллионов евро у Kima Ventures. Новое финансирование компания получила от инвестиционных фондов Red River West и Blisce. Последний инвестировал также в Spotify, Pinterest и Bird.

Brut — это новостные видео. Издание недавно стало известным из-за того, что впервые показало выступление шведской активистки Греты Тунберг. Изначально издание запускалось как медиа для Instagram и других social-платформ, но затем обзавелось собственным сайтом, на котором собирает все свои видеоролики с разных площадок.

Сейчас у сайта есть американская, британская, мексиканская, индийская и французская версии.

В августе основатель проекта Гийом Лакруа рассказал, что видео, размещенные в Facebook, просмотрели 232 млн раз. Это были просмотры из США. Видео с Гретой Тунберг только за один день посмотрели 9,8 млн раз.

Фото: pixabay

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