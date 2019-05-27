💎💰 NY Times опубликовала список самых богатых СЕО – в топе главы Tesla и Discovery
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💎💰 NY Times опубликовала список самых богатых СЕО – в топе главы Tesla и Discovery

от Telekritika
От Telekritika 160
Главная ТВБизнес 💎💰 NY Times опубликовала список самых богатых СЕО – в топе главы Tesla и Discovery

Абсолютным лидером рейтинга в прошлом году стал гендиректор Tesla Илон Маск, прибыль которого по сравнению с 2017 годом выросла на космические 4 575 310% и составила $2,284 млрд. Второй – глава медиакомпании Discovery, его зарплата оказалась выше зарплаты главы Disney.

24 мая газета New York Times опубликовала ежегодный отчет о заработке генеральных директоров 200 американских крупных публичных компаний за прошлый год. Согласно исследованию, которое СМИ провело совместно с консалтинговой компанией Equilar, лидером по доходам за 2018 год стал Илон Маск. В зарубежных СМИ уже отметили, что годовая прибыль бизнесмена в 20 раз превышает позапрошлогоднего лидера Хока Тана, главу компании Broadcom, прибыль которого в 2017 году составила $103 млн. Примечательно, что месячная зарплата Маска составила только $55 тыс., остальная часть суммы – опционы на акции компании.

💎💰 NY Times опубликовала список самых богатых СЕО – в топе главы Tesla и Discovery

Дэвид Заслав, президент и СЕО Discovery Inc.

На втором месте самых высокооплачиваемых гендиректоров компаний США вошли президенты компаний Discovery Inc. Дэвид Заслав с доходом $129 миллионов, на третьем – Найкш Арора, CEO компании Palo Alto Networks, чей заработок составил $125 миллионов. В десятку самых высокооплачиваемых вошли также гендиректор T-Mobile US Джон Леджер с доходом в $67 миллионов, президент и CEO The Walt Disney Роберт Айгер с заработком в $66 миллионов и президент косметической компании Estée Lauder Фабрицио Фрида с доходом в $48 млн. Примечатеьно, что глава FOX Джеймс Мердок только на 12-й позиции с $44 млн дохода.

💎💰 NY Times опубликовала список самых богатых СЕО – в топе главы Tesla и DiscoveryЕсли говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компаний Celgene ($263 тыс.), Vertex Pharmaceuticals ($232 тыс.), Facebook ($228 тыс.). По этому показателю компания Tesla, чьим гендиректором является Илон Маск, занимает всего лишь 138-е место рейтинга.

Фото: Getty Images

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