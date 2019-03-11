😄 Маск хочет внимания русских?

С чего все началось? О русских мемах, взывающих к мнению бизнесмена, узнали англоязычные пользователи Twitter. Жительница Бостона по имени Кортни написала в своем Twitter: «У россиян есть мем, где они отмечают Илона Маска на картинках с суперглупыми изобретениями и лайфхаками и спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?». Оказалось, в мемах лучшие именно россияне».

Охуеваю от количества людей (или похожих на них существ), которые серьёзно пишут, что Илон Маск ничего никуда не запускает, а это всё постановочные съёмки голливудских режиссёров. ДА ВЫ ЖЕ БЛЯДЬ СОВСЕМ ЕБАНУЛИСЬ! — Сталингулаг (@StalinGulag) February 7, 2018

А ты так можешь, Маск? pic.twitter.com/MOEkMjE1BK — Ivan Semyonov (@Sem7ser) February 14, 2018

Когда же иностранцы попытались понять суть мема, многие ее так и не уловили, – русскоязычные пользователи стали делиться в комментариях своими любимыми мемами и переводить их на английский. Тогда уж англоязычные пришли в полный восторг, не скупясь на эмоции в комментариях. Однако со временем пользователи обнаружили «плагиат» англоязычных мемов, но нисколечко не расстроились.

И вот, Илон Маск сам дал ответочку русскоязычной аудитории, оставив комментарий на русском языке под видеопубликацией НТВ под названием «По улицам Ставрополя ездит «самоходный инфаркт»: «хаха офигенно».

Неужели Маска настолько тронули русские мемы, что он начал изучать русский?

Есть сомнения. Возможно, некоторым словам Маска «обучила» певица Клэр Буше, известная как Grimes. Девушка имеет украинские корни и иногда пользуется русским в социальных сетях и своем творчестве. Также предприниматель, возможно, просто захотел отблагодарить россиян своим вниманием, благо существует уйма сервисов перевода.

Последнее увлечение Маска российскими мемами было замечено 9 марта, когда он прокомментировал твит The Onion о фестивале SXSW в Техасе мемом.

The Onion подсчитало, сколько раз на SXSW произнесли слово «инновации». Оказалось, что за четыре дня слово прозвучало 650 тысяч раз. Маск сопроводил твит о фестивале русским мемом, отправив картинку с нелепым изобретением – подносом из унитаза.

Кажется, Илон Маск еще тот весельчак. Считать, что он налаживает связь с Россией, одаривая русскоязычную аудиторию своим вниманием, несправедливо: сначала был Марс, теперь русские мемы, глядишь, потом и Украина войдет в список «привилегированных».

Напомним, недавно Маск торговал дешевыми билетами на Марс.