😄 Маск хочет внимания русских?

С чего все началось? О русских мемах, взывающих к мнению бизнесмена, узнали англоязычные пользователи Twitter. Жительница Бостона по имени Кортни написала в своем Twitter: «У россиян есть мем, где они отмечают Илона Маска на картинках с суперглупыми изобретениями и лайфхаками и спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?». Оказалось, в мемах лучшие именно россияне».
Когда же иностранцы попытались понять суть мема, многие ее так и не уловили, – русскоязычные пользователи стали делиться в комментариях своими любимыми мемами и переводить их на английский. Тогда уж англоязычные пришли в полный восторг, не скупясь на эмоции в комментариях. Однако со временем пользователи обнаружили «плагиат» англоязычных мемов, но нисколечко не расстроились.
И вот, Илон Маск сам дал ответочку русскоязычной аудитории, оставив комментарий на русском языке под видеопубликацией НТВ под названием «По улицам Ставрополя ездит «самоходный инфаркт»: «хаха офигенно».
Неужели Маска настолько тронули русские мемы, что он начал изучать русский?
Есть сомнения. Возможно, некоторым словам Маска «обучила» певица Клэр Буше, известная как Grimes. Девушка имеет украинские корни и иногда пользуется русским в социальных сетях и своем творчестве. Также предприниматель, возможно, просто захотел отблагодарить россиян своим вниманием, благо существует уйма сервисов перевода.
Последнее увлечение Маска российскими мемами было замечено 9 марта, когда он прокомментировал твит The Onion о фестивале SXSW в Техасе мемом.
The Onion подсчитало, сколько раз на SXSW произнесли слово «инновации». Оказалось, что за четыре дня слово прозвучало 650 тысяч раз. Маск сопроводил твит о фестивале русским мемом, отправив картинку с нелепым изобретением – подносом из унитаза.
Кажется, Илон Маск еще тот весельчак. Считать, что он налаживает связь с Россией, одаривая русскоязычную аудиторию своим вниманием, несправедливо: сначала был Марс, теперь русские мемы, глядишь, потом и Украина войдет в список «привилегированных».
Напомним, недавно Маск торговал дешевыми билетами на Марс.