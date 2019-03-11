😄 Маск хочет внимания русских?
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😄 Маск хочет внимания русских?

от Telekritika
От Telekritika 52
Главная Интернет 😄 Маск хочет внимания русских?

Илон Маск начал отвечать в сети Twitter не только на русские мемы, которые сопровождаются вопросом «А как тебе такое, Илон Маск?», но и ими же.

С чего все началось? О русских мемах, взывающих к мнению бизнесмена, узнали англоязычные пользователи Twitter. Жительница Бостона по имени Кортни написала в своем Twitter: «У россиян есть мем, где они отмечают Илона Маска на картинках с суперглупыми изобретениями и лайфхаками и спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?». Оказалось, в мемах лучшие именно россияне».

😄 Маск хочет внимания русских?

Когда же иностранцы попытались понять суть мема, многие ее так и не уловили, – русскоязычные пользователи стали делиться в комментариях своими любимыми мемами и переводить их на английский. Тогда уж англоязычные пришли в полный восторг, не скупясь на эмоции в комментариях. Однако со временем пользователи обнаружили «плагиат» англоязычных мемов, но нисколечко не расстроились.

😄 Маск хочет внимания русских?

И вот, Илон Маск сам дал ответочку русскоязычной аудитории, оставив комментарий на русском языке под видеопубликацией НТВ под названием «По улицам Ставрополя ездит «самоходный инфаркт»: «хаха офигенно».

😄 Маск хочет внимания русских?

Неужели Маска настолько тронули русские мемы, что он начал изучать русский?

Есть сомнения. Возможно, некоторым словам Маска «обучила» певица Клэр Буше, известная как Grimes. Девушка имеет украинские корни и иногда пользуется русским в социальных сетях и своем творчестве. Также предприниматель, возможно, просто захотел отблагодарить россиян своим вниманием, благо существует уйма сервисов перевода.

Последнее увлечение Маска российскими мемами было замечено 9 марта, когда он прокомментировал твит The Onion о фестивале SXSW в Техасе мемом.

The Onion подсчитало, сколько раз на SXSW произнесли слово «инновации». Оказалось, что за четыре дня слово прозвучало 650 тысяч раз. Маск сопроводил твит о фестивале русским мемом, отправив картинку с нелепым изобретением – подносом из унитаза.

Кажется, Илон Маск еще тот весельчак. Считать, что он налаживает связь с Россией, одаривая русскоязычную аудиторию своим вниманием, несправедливо: сначала был Марс, теперь русские мемы, глядишь, потом и Украина войдет в список «привилегированных».

😄 Маск хочет внимания русских?

😄 Маск хочет внимания русских?

Напомним, недавно Маск торговал дешевыми билетами на Марс.

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