❗ НСЖУ открывает к выборам «горячую линию» для журналистов
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❗ НСЖУ открывает к выборам «горячую линию» для журналистов

от Telekritika
От Telekritika 18
Главная Новости ❗ НСЖУ открывает к выборам «горячую линию» для журналистов

Во время предвыборной кампании и самих выборов НСЖУ предоставит журналистам «горячую линию» и юридическую консультацию.

Любой журналист или СМИ, столкнувшись в ходе выборов с препятствованием их профдеятельности или став жертвами нападений или блокировки помещений, смогут обратиться на «горячую линию» и получить юридическую помощь 31 марта.

 «День выборов президента Украины – это профессиональный вызов для каждой редакции и каждого журналиста», – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Но планируя свою работу в течение избирательных суток, журналистам прежде всего следует позаботиться о безопасности и об осознанной защите своих прав». В НСЖУ обращают внимание на то, что:

1. Работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины «О выборах Президента Украины» (статья 13). Чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более двух сотрудников одного СМИ.

2. Национальный союз журналистов Украины открывает «горячую линию» и предоставляет юридические консультации для журналистов во время предвыборной кампании и выборов. В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное СМИ, которые подверглись притеснениям, препятствованию профессиональной деятельности, стали жертвами нападений, блокирования помещения и тому подобное. 

Телефон горячей линии: приемная НСЖУ: (044) 234-52-09 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00). Кроме того, вы можете написать оперативное сообщение через Facebook:

 3. Журналисты могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ – медиаюристов: Платформа прав человека, Институт развития региональной прессы. 

4. Национальный союз журналистов Украины осудил предоставление сторонним лицам удостоверений журналистов и призвал политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках.

«Настоящих журналистов призываем в день выборов фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и обнародовать в социальных сетях, передавать в НСЖУ факты присутствия псевдокорреспондентов», – говорится в обращении журналистской организации

НСЖУ обнародует для общественного осуждения перечень СМИ, которые злоупотребляют правами работников прессы. Это будет способствовать нормальной работе реальных журналистов.  

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