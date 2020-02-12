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Новый международный сезон шоу «Панянка-Cелянка» стартует на ТЕТ

от Telekritika
От Telekritika 528
Главная Новости Новый международный сезон шоу «Панянка-Cелянка» стартует на ТЕТ

Премьера состоится 24 февраля.

Премьера нового международного сезона реалити-шоу «Панянка-Селянка» стартует 24 февраля в 19:00 на телеканале ТЕТ, сообщает пресс-служба. В первом выпуске примет участие певица Анна Добрыднева.

Анна Добрыднева уже давно известна украинским зрителям — она часто выступает, дает интервью, активно занимается спортом. В проект Анна пришла, чтобы проверить, насколько сильным является ее внутренний стержень. Ей действительно интересно узнать, сможет ли она обойтись без комфорта, ресторанов, салонов и всех атрибутов роскошной жизни, к которым так привыкла.

Ни в селе, ни в Польше певица никогда не была, поэтому наблюдать за приключениями панянки будет вдвойне интересно. В польском городе Пулавы Дольне Анне предстоит справляться с огромным хозяйством селянки Лидии, состоящим из 17 коров и коз.

Напомним, ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу під Полтавою».

Фото: Cherkasova_photo

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