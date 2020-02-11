ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу під Полтавою»

Премьера нового сезона ситкома «Одного разу під Полтавою» состоится 24 февраля в 21:00, сообщает пресс-служба ТЕТ.

В новом сезоне канал обещает яркие моменты и события из жизни подполтавского села.

«Например, чего только стоит рэп-клип от актерского состава. Если еще не видели, это обязательно нужно исправить. А в одной из серий сезона зрители смогут увидеть, как же создавался песенный ролик, как писался текст и откуда такая идея возникла у Юрчика с кумом,чьи роли исполнили Юрий Ткач и Виктор Гевко», – сообщается в релизе.

Также в 9 сезоне канал обещает новые конфликты между лучшими подругами Яринкой и Веруней, чьи роли исполнили Ирина Сопонару и Анна Саливанчук. Девушки поссорятся не из-за одинаковых кофточек, а из-за мужчины.

Фото: ТЕТ

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