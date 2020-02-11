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ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу під Полтавою»

от Telekritika
От Telekritika 271
Главная Новости ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу під Полтавою»

Канал запускает девятый сезон ситкома

Премьера нового сезона ситкома «Одного разу під Полтавою» состоится 24 февраля в 21:00, сообщает пресс-служба ТЕТ.

В новом сезоне канал обещает яркие моменты и события из жизни подполтавского села.

«Например, чего только стоит рэп-клип от актерского состава. Если еще не видели, это обязательно нужно исправить. А в одной из серий сезона зрители смогут увидеть, как же создавался песенный ролик, как писался текст и откуда такая идея возникла у Юрчика с кумом,чьи роли исполнили Юрий Ткач и Виктор Гевко», – сообщается в релизе.

Также в 9 сезоне канал обещает новые конфликты между лучшими подругами Яринкой и Веруней, чьи роли исполнили Ирина Сопонару и Анна Саливанчук. Девушки поссорятся не из-за одинаковых кофточек, а из-за мужчины.

Фото: ТЕТ

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