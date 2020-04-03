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Новый канал снимает проморолики в Zoom

от Telekritika
От Telekritika 523
Главная Новости Новый канал снимает проморолики в Zoom

Популярную программу для видеоконференций решили использовать в рамках движения #ЗалишайсяВдома.

Необходимость соблюдения карантина подтолкнула сотрудников Нового канала к идее снять серию промороликов при помощи Zoom. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Препродакшен, продакшен и постпродакшен роликов тоже проходят в этой программе.

Руководитель промоотдела канала Юрий Бондарь сообщил, что идея Zoom-роликов родилась на первом креативном собрании отдела, которое проводили в этом сервисе. В первых роликах снялись Леся Никитюк и Сергей Притула, ведущие шоу «Хто зверху?», также к ним присоединился их коллега Александр Педан.

«Мы не останавливаемся на «Хто зверху?». В работе уже съемки роликов для анонсирования повтора сериала «Первые ласточки», премьерных выпусков «Аферистов в сетях» и «Ревизора»!», говорит директор по маркетингу Нового канала Ольга Балабан.С ведущей Аллой Костромичевой и экспертами «Топ-модели по-украински» на днях снимаем смешной ролик с рекомендациями, что делать, оставаясь дома. Нам нравится результат съемок рекламных роликов в Zооm: смотрится современно, свежо».

Напомним, акции  Zoom Video Communications Inc. в марте подскочили на 40% из-за повышенного спроса.

Фото: пресс-служба Нового канала

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