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Новый канал продлил сериал «Первые ласточки» на второй сезон

от Telekritika
От Telekritika 4904
Главная Новости Новый канал продлил сериал «Первые ласточки» на второй сезон

Шоураннер проекта Евгений Туник раскрыл детали.

Сериал «Первые ласточки» было решено продлить на второй сезон, сообщается на официальном сайте канала.

Подробности раскрыл шоураннер проекта Евгений Туник: «Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении. Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи».

По словам Туника, зрителей ждет не только необычный поворот сюжета, но и непривычный формат, а первый и второй сезоны будут связаны только персоной Друга: «Если в первом сезоне «первые ласточки» – весточки того, что ребенок хочет совершить с собой что-то плохое, то во втором будут совершенно другие признаки современной социальной проблемы. Название, жанр, тема, стилистика, даже, возможно, актеры – все это сохранится, но получит новую историю. Всех героев ждет полное перевоплощение в абсолютно новые роли, будут поставлены другие задачи. И только на пробах станет понятно, справятся ли ребята с ними. В противном случае мы наберем новых актеров, которые будут больше соответствовать прописанным ролям».

Читайте также: сериал «Первые ласточки» попал в шорт-лист номинантов на премию Promax Awards Europe 2020.

Фото: Александра Йорк
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