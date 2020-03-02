Новый канал продлил сериал «Первые ласточки» на второй сезон

Сериал «Первые ласточки» было решено продлить на второй сезон, сообщается на официальном сайте канала.

Подробности раскрыл шоураннер проекта Евгений Туник: «Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении. Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи».

По словам Туника, зрителей ждет не только необычный поворот сюжета, но и непривычный формат, а первый и второй сезоны будут связаны только персоной Друга: «Если в первом сезоне «первые ласточки» – весточки того, что ребенок хочет совершить с собой что-то плохое, то во втором будут совершенно другие признаки современной социальной проблемы. Название, жанр, тема, стилистика, даже, возможно, актеры – все это сохранится, но получит новую историю. Всех героев ждет полное перевоплощение в абсолютно новые роли, будут поставлены другие задачи. И только на пробах станет понятно, справятся ли ребята с ними. В противном случае мы наберем новых актеров, которые будут больше соответствовать прописанным ролям».

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Фото: Александра Йорк

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