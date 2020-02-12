Новостной агрегатор Flipboard запустит ленту с видеороликами

Приложение-агрегатор новостей Flipboard запускает новый видеосервис под названием Flipboard TV, пишет The Verge.

Его стоимость составит $3 в месяц. Пробная версия будет доступна в течение трех месяцев на cмартфонах Samsung Galaxy S20, а затем будет представлена на всех остальных площадках, где доступен Flipboard.

Flipboard TV сфокусируется на короткометражных видеороликах, представленных в настраиваемой ленте новостей, которую можно найти на новой специальной вкладке в приложении Flipboard. Алгоритм будет предлагать видео на основе интересов пользователей.

К Flipboard TV уже подключились The Wall Street Journal, Bloomberg, Rolling Stone, Variety и другие, а также некоторые местные новостные издания США. По информации Wired, издатель Conde Nast также ведет переговоры. Flipboard заявил, что при запуске у дополнения будет более ста источников.

Напомним, ранее стало известно, что ViacomCBS намерен запустить новый сервис потокового вещания. Он будет включать в себя контент платформы CBS All Access, а также фильмы студии Paramount Pictures и телеканалы Viacom.

Фото: Flipboard, Unsplash

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