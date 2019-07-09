NewsOne обвинили в финансировании терроризма и разжигании вражды

9 июля на внеочередном заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел ситуацию с трансляцией телеканалом NewsOne телемоста с российским телеканалом и принял решение провести внеплановую проверку деятельности указанного телеканала. Генпрокуратура зарегистрировала уголовное дело о финансировании терроризма.

Во внеплановую проверку Нацсовета будут включены результаты мониторингов телеканала за последнее время, в которых зафиксированы признаки нарушения требований действующего законодательства в сфере телевидения и радиовещания, а именно части второй статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании» (призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины; призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; трансляция контента при участии лиц с «черного» списка).

По результатам проверки деятельности телеканала ведомство примет соответствующие меры. Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, внеплановая выездная проверка телеканала назначена по факту заявлений, прозвучавших в анонсах телемоста с федеральным телеканалом РФ. «Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии», – сказал чиновник. В то же время он отметил, что действующий закон предусматривает сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, даже после неоднократного нарушения украинского законодательства.

Кроме того, регулятор обратится в Верховную Раду Украины относительно расширения своих полномочий для возможности эффективного и оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности государства. Среди прочего Нацсовет считает необходимым заложить права по сокращенной процедуре рассмотрения выявленных нарушений законодательства, а также возможность приостановления действия лицензии в случае использования телерадиоорганизаций для создания угроз информационной безопасности государства, отрицания ее территориальной целостности, пропаганды органов государства-агрессора, разжигания вражды и использования языка вражды и тому подобное.

Регулятор обращается к лицензиатам – как телерадиоорганизациям, так и провайдерам, – предостерегая от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне применили специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (санкции).

Как сообщалось ранее, 4 октября 2018-го Верховная Рада приняла постановление «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым предлагалось применить санкции к телеканалам NewsOne и «112 Украина». Нацсовет отмечает, что поддерживает призыв СБУ относительно срочного рассмотрения на заседании СНБО этого постановления парламента и принятия соответствующих мер.

Также Национальный совет инициировал создание рабочей группы с привлечением представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального антикоррупционного бюро и других органов государственной власти с целью эффективного сотрудничества в вопросах защиты информационной безопасности Украины.

Тем временем Генпрокуратура зарегистрировала уголовное дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах телеканала NewsOne – совладельцах российского банка. «Двое лиц одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Таким образом, он является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма», – заявил на брифинге 9 июля генеральный прокурор Юрий Луценко. При этом глава ГПУ видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

Напомним, Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить 12 июля телемост с «Россией 24». Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов. Владелец телеканала NewsOne, нардеп «Оппоблока» и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, обвинил Луценко во лжи: связь с российским «Промсвязьбанком» он назвал «циничной ложью». Он также отметил, что в структуре собственности телеканала нет оффшоров: Козак владеет вещателем напрямую, что отображено в госреестре предприятий.

Фото: NewsOne