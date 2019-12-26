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Netflix заказал производство сериала о кукольном персонаже для арабского рынка

от Telekritika
От Telekritika 319
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Сервис выпустит сериал на более чем 20 языках.

Стриминговый сервис Netflix заказал производство сериала о популярном в Египте кукольном персонаже Абле Фахите. Проект предназначен для всего арабского рынка, пишет deadline.

Сериал об Абле Фахите – это первый «сериальный опыт» персонажа. Жанр проекта определили как драмеди. Он расскажет о том, как изменилась жизнь Фахиты после того, как она стала популярной.

Планируемый к выпуску в 2020 году, показ будет производиться OKWRD production в сотрудничестве с ASAP Productions & EP Amin El Masri.

Netflix заказал производство сериала о кукольном персонаже для арабского рынка

Абла Фахита. Фото: Netflix

Директор по международным оригинальным продуктам Netflix Ахмед Шаркави сказал: «Мы очень рады сотрудничеству с Аблой Фахитой, одной из самых выдающихся комиков в Египте и арабском регионе. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ней для того, чтобы наша арабская и международная аудитория получила интересный инновационный сериал, полный смеха и волнения».

Комментируя свое партнерство с Netflix, Абла Фахита добавила: «Будь проклята эта глобализация! У меня едва хватило времени на собственное шоу, и теперь они хотят, чтобы я сделала сериал. Единственное, что заставило меня рассмотреть их предложение, это то, что Netflix выпустит сериал на более чем 20 языках, и ее будут смотреть в 190 странах более 158 миллионов зрителей со своими родственниками по всему миру. Я всегда говорю, что египетская комедия – отличный продукт для экспорта после египетского хлопка. И очевидно, что мир сегодня – это грустное место, крайне нуждающееся в смехе. И ничто не сравнится с египетским чувством юмора, которое избавит мир от страданий».

Напомним, Netflix объявил зарплаты своих менеджеров.

Фото: pixabay

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