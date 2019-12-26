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Netflix объявил зарплаты своего менеджмента

от Telekritika
От Telekritika 435
Главная Диджитал Netflix объявил зарплаты своего менеджмента

Оплата Рида Хастингса вырастет на 10% и составит почти $35 миллионов.

Стриминговый сервис Netflix объявил суммы зарплат для своего менеджмента – CEO Рида Хастингса, главы по контенту Теда Сарандоса, финансового директора Спенсера Нойманна и директора по продуктам Грега Питерса. Об этом пишет deadline.

Рид Хастингс получит в 2020 году $34,7 млн (+10% к выплатам за 2019 год), большая часть из которых — в виде акций компании. В 2018 году Хастингс заработал в общей сложности $31,5 млн, большая часть которых была опционами на акции, что было его давним привилегированным соотношением.

Тед Сарандос получит такую же сумму, что и Хастингс, но в другой пропорции: $20 млн — наличными и $14,7 млн — акциями.

Финансовый директор сервиса Спенсер Нойманн, который заменил Дэвида Уэллса в начале этого года, должен получить базовую зарплату в размере $6,05 млн, еще $5,5 млн – опционами на акции. Уэллс был на пути, чтобы получить $6,3 млн в виде зарплаты и опционов.

Главный директор по продуктам Грег Питерс получит $12 млн в виде зарплаты и еще $6,9 млн в виде опционов, что на шаг выше по сравнению с $16,9 млн, которые он получил в 2019 году.

Напомним, по оценкам аналитиков, в ноябре Netflix потерял 1,1 милн подписчиков в США из-за старта Disney+.

Фото: pixabay

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