Netflix выпустит новую анимацию о покемонах

Netflix выпускает новую анимационную версию самого первого фильма о покемонах, пишет The Verge.

Картина вышла на экраны в 2019-м в Японии, а сейчас появится во всем мире. Анимация получила название Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution и является ремейком оригинального фильма 1998 года «Мьюту против Мью». Сюжет разворачивается вокруг истории о создании покемона Мьюту, в которой мы увидим и других известных покемонов, включая Пикачу, а также главного героя аниме Эша и команду «R».

Фильм появится на Netflix 27 февраля.

Напомним, Netflix также приобрела эксклюзивные права на трансляцию полного каталога фильмов от японского анимационного дома Studio Ghibli.

Фото: кадр из Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution

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