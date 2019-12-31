Netflix назвал самые популярные фильмы, аниме и сериалы года

Стриминговый сервис Netflix назвал самый популярный контент в 2019 году в странах, в которых работает сервис. Данные обнародованы в твиттер-аккаунтах онлайн-кинотеатра. В топе по разным странам чаще всего упоминаются картины «Загадочное убийство», «Ультрамен» и сериал «Очень странные дела», а также ряд других собственных продуктов сервиса.

Чтобы рассчитать популярность контента, Netflix учитывал все домохозяйства, которые за 28 дней после релиза соответствующих сериалов, фильмов или аниме смотрели их как минимум две минуты. Для контента, который вышел меньше чем за 28 дней до начала анализа — например, «Ведьмака» — онлайн-кинотеатр составлял прогноз на этот период с учетом изначальной статистики. Такая методика отличается от той, которую Netflix использует для оценки количества просмотров фильмов — в этом случае учитываются только те аккаунты, на которых пользователи увидели не меньше 70% хронометража соответствующей киноленты.