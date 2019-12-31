Netflix назвал самые популярные фильмы, аниме и сериалы года

Стриминговый сервис Netflix назвал самый популярный контент в 2019 году в странах, в которых работает сервис. Данные обнародованы в твиттер-аккаунтах онлайн-кинотеатра. В топе по разным странам чаще всего упоминаются картины «Загадочное убийство», «Ультрамен» и сериал «Очень странные дела», а также ряд других собственных продуктов сервиса.
Чтобы рассчитать популярность контента, Netflix учитывал все домохозяйства, которые за 28 дней после релиза соответствующих сериалов, фильмов или аниме смотрели их как минимум две минуты. Для контента, который вышел меньше чем за 28 дней до начала анализа — например, «Ведьмака» — онлайн-кинотеатр составлял прогноз на этот период с учетом изначальной статистики. Такая методика отличается от той, которую Netflix использует для оценки количества просмотров фильмов — в этом случае учитываются только те аккаунты, на которых пользователи увидели не меньше 70% хронометража соответствующей киноленты.
США
Релизы в целом
- «Загадочное убийство» (Murder Mystery).
- «Очень странные дела» (третий сезон).
- «Шестеро вне закона» (6 Underground).
- «Суперсемейка 2».
- «Ирландец».
- «Ведьмак».
- «Тройная граница».
- «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile).
- «Академия „Амбрелла“».
- «В погоне за Бонни и Клайдом» (The Highwaymen).
Фильмы
- «Загадочное убийство» (Murder Mystery).
- «Шестеро вне закона» (6 Underground).
- «Суперсемейка 2».
- «Ирландец».
- «Тройная граница».
- «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile).
- «В погоне за Бонни и Клайдом» (The Highwaymen).
- «Человек-паук: через вселенные».
- «Ральф против Интернета».
- «Тайная одержимость» (Secret Obsession).
Сериалы
- «Очень странные дела» (третий сезон).
- «Ведьмак».
- «Академия „Амбрелла“».
- «Мертв для меня» (Dead to Me).
- «Ты» (второй сезон).
- «Когда они нас увидят» (When They See Us).
- «Немыслимое» (Unbelievable).
- «Половое воспитание» (Sex Education).
- «13 причин почему».
- «Мой сын — супергерой» (Raising Dion).
Великобритания
Релизы в целом
- «Исчезновение Мэдлин Макканн» (Disappearance of Madeleine McCann).
- «Шестеро вне закона» (6 Underground).
- «Загадочное убийство» (Murder Mystery).
- «Ведьмак».
- «Ирландец».
- «Жизнь после смерти» (After Life).
- «Очень странные дела» (третий сезон).
- «Наша планета» (Our Planet).
- «Половое воспитание» (Sex Education).
- «Беседы с убийцей: записи Теда Банди».
Сериалы
- «Ведьмак».
- «Жизнь после смерти» (After Life).
- «Очень странные дела» (третий сезон).
- «Половое воспитание» (Sex Education).
- «Академия „Амбрелла“».
- «Ты» (второй сезон).
- «Немыслимое» (Unbelievable).
- «Главарь» (Top Boy).
- «Черное зеркало».
- «Грязный Джон» (Dirty John).
Япония
Релизы в целом
- «Голый режиссер» (The Naked Director).
- «Дом с террасой: Токио 2019–2020».
- «Шестеро вне закона» (6 Underground).
- «Гинтама 2» (Gintama 2: Rules Are Made to Be Broken).
- «Рилаккума и Каору» (Rilakkuma and Kaoru).
- «Ультрамен» (Ultraman).
- «Мальчик по вызову» (Call Boy).
- «Евангелион».
- «Ведьмак».
- «Аквамен».
Аниме
- «Ультрамен» (Ultraman).
- «Евангелион».
- One-Punch Man.
- Kengan Ashura.
- «Атака титанов» (Attack on Titan).
- «Семь смертных грехов» (The Seven Deadly Sins).
- 7 Seeds.
- «Доктор Стоун» (Dr. Stone).
- Cautious Hero: The Hero is Overpowered but Overly Cautious.
- Arifureta: From Commonplace to the World’s Strongest.
Франция
Un top par ci, un top par là, il fallait bien qu'on fasse le nôtre : voici le top de l'année des séries/films/documentaires Netflix les plus populaires en France. pic.twitter.com/Bc2JuXURxv
— Netflix France (@NetflixFR) December 30, 2019
Германия
Das waren die beliebtesten Serien und Filme 2019 in der Schweiz. pic.twitter.com/PIPi4Enep4
— NetflixDE (@NetflixDE) December 30, 2019
Напомним, Netflix объявил зарплаты своего менеджмента в 2020-м. Заработная плата СЕО Рида Хастингса вырастет на 10% и составит почти $35 миллионов.
Фото: Netflix