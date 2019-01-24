Netflix: крутой и еще круче
ИнтернетКиноНовости

Netflix: крутой и еще круче

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Интернет Netflix: крутой и еще круче

Netflix стал первым в истории стриминг-сервисом, вступившим в Американскую ассоциацию кинокомпаний.

Как сообщает MPAA (Motion Picture Association of America), которая отвечает за возрастной рейтинг выходящих в прокат фильмов и защищает авторские права, Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний.

Это означает, что впервые стриминг-сервис и неголливудская студия вошли в организацию. По словам председателя ассоциации Чарльза Ривкина, включение Netflix в MPAA позволит «еще эффективнее поддерживать международное творческое сообщество» и продвигать теле- и киноиндустрию вперед.

В состав MPAA сейчас входят: Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и Fox. Все они поддержали включение Netflix в Ассоциацию.

«Вступление в Американскую ассоциацию кинокомпаний еще раз демонстрирует нашу нацеленность на развитие этой индустрии и талантливых людей, которые работают в них по всему миру», комментирует Тед Сарандос (Ted Sarandos), директор по контенту Netflix. «Мы с нетерпением ждем поддержки команды Ассоциации, которая для нас важна».

Напомним, Американская ассоциация кинокомпаний была основана в 1922 году, чтобы отстаивать интересы своих членов. В ноябре 1968-го MPAA ввела систему возрастных рейтингов, чтобы оградить деятельность голливудских студий от государственной цензуры. В настоящее время основной задачей Ассоциации является защита авторских прав и лоббирование ужесточения законодательства в этой сфере.

«Телекритика» писала о том, что в 2019 году Netflix планирует потратить на производство контента около $15 млрд.

Фото: Getty Images

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Этот несносный бурчащий старик: Netflix опубликовал трейлер нового...

29.03.2018

Руслан Ханумак стал ведущим канала «Футбол»

13.10.2017

Американские подростки массово перестают пользоваться Facebook

04.06.2018

Завтра выйдет ребут популярного ситкома о журналистах: там...

26.09.2018

Китайское телевидение ретуширует мужские мочки ушей

18.01.2019

Итоги подведем: Нацсовет не продлил лицензии двум каналам,...

12.07.2018

Героиню нашумевшего телесюжета затравили коллеги-ученые

09.02.2017

Александр Деспла в стране саундтреков

20.03.2018

Завтра создатель «Карточного домика» попробует отправить Шона Пенна...

13.09.2018

Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне в...

20.04.2017