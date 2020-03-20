Netflix и YouTube снизят качество своего видео

Netflix и YouTube договорились снизить качество потокового видео в Европе, чтобы избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Эти шаги последовали после обсуждения между Европейским комиссаром по промышленности Тьерри Бретоном и генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом, а также главным исполнительным директором Google Сундаром Пичаи и генеральным директором YouTube Сьюзен Войцицки.

Так, с 20 марта YouTube, по умолчанию будут переключать весь трафик в Европе на стандартное качество на 30 дней.

Netflix в свою очередь, начнет снижать скорость передачи битов во всех своих потоках в Европе в течение месяца. «По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших пользователей»,- гласит сообщение.

Эпидемия вируса привела к закрытию школ, предприятий и ресторанов в большинстве регионов, отправив миллионы людей домой, где они пользуются такими услугами, как Netflix и YouTube. Количество людей, переключившихся на потоковую передачу, увеличилось в прошлые выходные более чем на 20%, в том числе в Австрии и Испании — более чем на 40%. В то время как трафик увеличился, регуляторы ЕС в сфере телекоммуникаций говорят, что в Европе не было никаких признаков перегруженности, и операторы, похоже, способны справиться с ситуацией.

Фото: unsplash

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