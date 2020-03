ЕС просит Netflix и другие стриминги выключить HD-качество

Евросоюз призвал стриминговые сервисы, и в частности Netflix, показывать контент в стандартном качестве, а не HD. Об этом написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на своей странице в Twitter.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020