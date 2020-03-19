ЕС просит Netflix и другие стриминги выключить HD-качество

Евросоюз призвал стриминговые сервисы, и в частности Netflix, показывать контент в стандартном качестве, а не HD. Об этом написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на своей странице в Twitter.
Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix
To beat #COVID19, we #StayAtHome
Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.
To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.
— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020
Бретон отметил, что уже общался на эту тему с СЕО Netflix Ридом Гастингсом. «Чтобы сохранить интернет-доступ для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости», — написал еврокомиссар.
В своем заявлении 19 марта Бретон также заявил, что с учетом данной ситуации потоковые платформы, операторы связи и пользователи «все несут ответственность за принятие мер по обеспечению бесперебойной работы интернета во время борьбы с распространением вируса», — пишет CNN.
Причиной стал карантин из-за коронавируса во многих странах, из-за чего пользователи сидят дома и перегружают интернет. Чиновники ЕС обеспокоены огромной нагрузкой на пропускную способность интернета, так как во многих странах действует принудительное самоизолирование для борьбы с распространением вируса и сотни миллионов людей работают из дома, а дети не ходят в школы.
Фото: The Verge
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