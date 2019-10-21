Netflix делает ставку на международный рынок

Главный директор Netflix по развитию контента Тед Сарандос заявил, что число стран, для которых на сервисе будут выходить материалы на их собственном языке, будет увеличено с 17 до 30. Всего сервис намерен выпустить 130 сезонов неанглоязычных сериалов. О новой стратегии развития Netflix пишет Forbes.

Тед Сарандос также объявил о четырех международных проектах, включая съемки в Исландии и Мексике. Ранее сообщалось о том, что на платформе запустят десять сериалов для Южной Кореи.

Наибольшую активность по привлечению подписчиков сервис развернул в Индии. Там в июле был представлен отдельный план подписки за $2,80 в месяц исключительно для мобильных устройств. Главный директор по развитию продукта Грег Питерс заявил, что старт получился очень неплохим.

На данный момент известно, что для Индии Netflix готовит 16 оригинальных сериалов и 24 фильма. В частности, в сентябре сервис заключил долгосрочную сделку с индийским кинорежиссером и телеведущим Караном Джохаром и объявил о том, что займется экранизацией получившего широкое признание критиков романа Аравинда Адиги «Белый тигр».

Netflix продолжит развивать американский рынок и укреплять свои лидерские позиции в связи со скорым запуском сервисов Disney+ и Apple TV+. Платформа отказалась от производства сериалов со специфическим содержанием («ОА», «Живем сегодняшним днем» и «Тука и Берти»), на последние сезоны были продлены «Грейс и Фрэнки», «Конь БоДжек» и «Блеск». Совсем скоро платформа распрощается с классическими комедийными сериалами, включая «Офис», который перейдет на стриминговую площадку Peacock от NBCUniversal, а также ситком «Друзья», за право показа которого Netflix заплатил в этом году $100 млн, но который пришлось уступить конгломерату WarnerMedia после неудачных торгов с правообладателями.

Сервис щедро заплатил за права на показ ситкома «Сайнфелд» с 2021 года, обойдя соперников Amazon, Viacom и Hulu, на которых сериал можно смотреть сейчас. Сделка Netflix с правообладателями заключена на пять лет и, по слухам, обошлась стриминговому гиганту не меньше чем в полмиллиарда долларов.

Изменить стратегию компанию мог заставить прирост абонентской базы. По результатам финансового отчета, Netflix за III квартал 2019 года нарастил абонбазу на 6,8 млн пользователей. Аналитики компании прогнозировали, что число новых подписчиков сервиса достигнет 7 млн, но этот прогноз не сбылся. Сообщается также, что ранее прогнозировалось, что их число достигнет 8,8 млн. И это несмотря на то, что аудитория платных подписчиков Netflix в США сократилась впервые за 8 лет. Производство контента за прошедший год подорожало на 30%.

Аналитик исследовательского агентства eMarketer Росс Бинс отмечает, что, скорее всего, сервис достиг своего потолка абонентской базы в США. Издание ссылается также на результаты опроса, проведенного несколько месяцев назад маркетинговой фирмой Morning Consult, которые показали, что 30% американцев в возрасте от 18 до 29 лет отменят подписку на Netflix, если оттуда пропадут «Офис» и «Друзья».

В июле был опубликован прогноз Стивена МакБрайда, профессионального инвестора и главного аналитика исследовательской фирмы RiskHedge, согласно которому в ближайшие несколько лет Netflix может упасть в цене с текущих $165 млрд (30-е место среди публично торгующихся компаний США) до $100 млрд. При таком варианте развития событий акции компании будут стоить примерно $225 за штуку, что на 40% ниже текущей цены.

Напомним, по итогам III квартала 2019-го, общая выручка компании составила $5,2 млрд, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль удвоилась в годовом исчислении до $1 млрд.



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