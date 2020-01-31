Несуществующий телеканал-двойник ТВІ прошел проверку Нацсовета на наличие вещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 января готовился принять ко вниманию результаты плановой проверки компании «Канжут» по лицензии кабельного вещания телеканала ТВІ на предмет наличие вещания. Регулятор планировал взять к сведению результаты проверки из-за отсутствия нарушений, но вопрос был перенесен на другие заседания.

Ответственным за результаты проверки был член Нацсовета Сергей Костинский, который отсутствовал на заседании. Инициировал снятие вопроса член регулятора Олег Черныш в начале заседания, не объясняя причин. В выведенном во время заседания на экран проектора тексте решения было указано, что проверка не зафиксировала нарушений, поэтому было рекомендовано членам регулятора взять ее результаты к сведению. Отсутствие вещания спустя год после получения лицензии дает возможность регулятору аннулировать лицензию автоматически.

Лицензию на кабельное вещание телеканалу с логотипом ТВІ компании «Канжут» канал оформил 8 ноября 2018-го (получена 28 ноября 2018-го). По госреестру, ООО «Канжут» принадлежит Татьяне Горбаченко, его директором значится Юлия Ивахненко. Обе – юристы юридической компании «Юримекс», управляющий партнер которой Юрий Крайняк является консультантом народного депутата «Европейской солидарности» Николая Княжицкого, основателя телеканала ТВі. Юрий Крайняк представлял канал во время оформлении лицензии. Телеканал указал вещание в сети ООО «Балтора» из села Червоная Мотовиловка Киевской области. У компании есть выданная Нацсоветом лицензия аналогового кабельного провайдера, оформленная в 2012 году. Согласно данным госреестра, владельцем «Балторы» значится офшор из Белиза – «Сендтон менеджмент ЛТД», а бенефициаром – киприотка Барбора Анифту. У «Телекритики» есть информация, что компания оформлена «Юримексом» и она не осуществляет провайдерской деятельности.

На обсуждении вопроса выдачи лицензии «Канжуту» присутствовал тогдашний генеральный продюсер телеканала TVi Дмитрий Носиков, назвав «Канжут» мошенниками. У «Канжут» якобы на самом деле есть право на использования торговой марки «те-ве-один», а не «ти-ви-ай».

Как сообщала «Телекритика» ранее, Дмитрий Носиков осенью 2018-го планировал перезапуск телеканала ТВі за деньги Виталия Кропачева, которого при президентстве Петра Порошенко СМИ называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора. После президентских выборов в 2019-м Дмитрий Носиков заявил о том, что покидает телеканал вместе со своей командой. Полноценного вещания канал на то время так и не запустил. Летом в интервью Bihus.Info Дмитрий Кропачев сообщил, что купил несколько каналов и планирует создать на их базе медиахолдинг под местные выборы. В декабре 2019-го сообщалось, что структуры Виталия Кропачева приобрели компании, связанные с телеканалом ТВI.

Фото: pixabay

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