📢 Население в Закарпатье после отключения аналога потеряло доступ к украинскому ТВ

Вышка на станции «Красная», которая находится на вершине горы Конец, возле села Красная Тячевского района Закарпатской области, больше не передает телевизионный сигнал. Компания «Зеонбуд» не разместила на ней цифровые передатчики. Международный русскоязычный телеканал «Настоящее время» подготовил специальный репортаж о жителях села Красная и окрестностей, которые остались без украинского ТВ.

Вышка считается одной из самых труднодоступных. Она стоит на высоте 1300 метров. Сегодня на ней нет передатчиков украинских телеканалов. Из радиостанций местные жители могут словить только румынские и венгерские. В селе проживает 3 тысячи человек. Как результат, не все селяне знают, что 31 марта – выборы президента. Тячевский район с населением 170 тысяч человек является вторым крупнейшим районом в области после Раховского.

Местные жители забросали письмами Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой разрешить ситуацию – в регуляторе разводят руками. Член Нацсовета Александр Ильяшенко, ответственный в регуляторе за переход на эфирную «цифру», о «белом пятне» «Зеонбуда» осведомлен, но не знает, когда провайдер достроит свою сеть.

Теперь в селе ходит информация о закрытие вышки. В материале рассказана история Владимира Золотника, который проработал на вышке 27 лет, его отец трудился там с момента ее открытия более полувека назад. В семье пятеро мужчин работает на станции «Красная». Каждый месяц мужчины, обслуживающие станцию, собирают рюкзак с продуктами и необходимыми вещами и отправляются на вершину горы. Из-за отключения аналога и возможного закрытия вышки Владимир боится потерять работу.

Напомним, Нацсовет 13 декабря 2018-го принял решение обратиться в Украинский государственный центр радиочастот для просчета дополнительных частот для расширения многоканальной телевизионной сети МХ-1 компании «Зеонбуд» в 41 населенном пункте. В списке указано 8 населенных пунктов Закарпатской области, села Красная в спике нет. В «Зеонбуде» весной 2018 года на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирное цифровое телевидение согласились с наличием «белых пятен» в своем покрытии и дали обещание до 1 января 2019 года достроить цифровую сеть первого мультиплекса МХ-1 в 47 населенных пунктах в 19 областях Украины, но этого не случилось. Список населенных пунктов был составлен участниками индустрии, в его формировании принимали участие, в частности, телегруппы. «Зеонбуд» согласился потратить 93 млн гривен собственных средств – именно в эту сумму провайдер оценил стоимость достройки сети.

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