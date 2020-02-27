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Нацсовет удалил из списка адаптированных каналов три российских вещателя

от Telekritika
От Telekritika 1450
Главная Новости Нацсовет удалил из списка адаптированных каналов три российских вещателя

Телеканалы «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк» не позволено ретранслировать в кабельных сетях Украины.

На заседании 27 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из списка адаптированных телеканалов «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк», страной-правообладателем которых является Российская Федерация, а язык вещания – русский. Соответствующее решение члены Национального совета поддержали единогласно.

Кроме того, в Национальный совет обратилась компания ООО «Студио Модерна», которой принадлежало право на распространение программы «ТОПШОП ТВ» на территории Украины, с просьбами удалить соответствующую программу из перечня иностранных программ. Соответствующую просьбу компания аргументировала тем, что в настоящее время она не распространяет и не намерена распространять в дальнейшем канал «ТОПШОП ТВ» в кабельных сетях Украины.

Руководствуясь нормами части второй статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», статьями 15, 17, 24 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк» и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Фото: Александра Йорк

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