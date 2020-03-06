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Нацсовет проверит телеканал ZIK

от Telekritika
От Telekritika 407
Главная Новости Нацсовет проверит телеканал ZIK

Вещателю назначена внеплановая проверка из-за марафона «Тхне Соросом».

6 марта на внеочередном заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (логотип — Z ZIK) из-за проведенного 28 февраля в эфире марафона «Тхне Соросом».

Регулятор провел мониторинг на основании обращения гражданина Кульчицкого, который считает, что программа имеет признаки манипуляции общественным сознанием, разжигания ненависти, распространения ложной информации, языка вражды.

Нацсовет назначил проверку относительно соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательства на права и свободы человека: «После проведения проверки, изучив все обстоятельства, регулятор примет соответствующее решение».

Ранее Коалиция общественных медийных организаций в составе «Комісії журналістської етики», «Платформи прав людини», «Українського інституту медіа та комунікації», StopFake, «Жінок у медіа» призвала Нацсовет дать оценку марафону.

Фото: скриншот

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