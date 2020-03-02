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Медийщики призвали Нацсовет дать оценку каналу ZIK за марафон «Тхне Соросом»
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Медийщики призвали Нацсовет дать оценку каналу ZIK за марафон «Тхне Соросом»

от Telekritika
Telekritika 466

По их мнению, в марафоне распространялись манипулятивные и ложные сведения о Джордже Соросе и других лицах.

Коалиция общественных медийных организаций в составе «Комісії журналистської етики», «Платформи прав людини», «Українського інституту медіа та комунікації», StopFake, «Жінок у медіа» и медийных организаций сделали заявление относительно марафона «Тхне Соросом», который прошел на телеканале ZIK 28 февраля.

Во время марафона сотрудники телеканала и приглашенные эксперты обсуждали деятельность Джорджа Сороса и его так называемое «влияние» на украинское правительство, Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, а также общественные организации.

В заявлении отмечается, что во время этого эфира, а также в других программах, которые выходили ранее на телеканале, распространялись манипулятивные, ложные сведения как о самом Джордже Соросе, Международном фонде «Возрождение» и об институтах власти, так и об отдельных должностных лицах, чиновниках, народных депутатах и представителях общественного сектора.

Вышеупомянутые организации считают, что указанная программа занимается «злоупотреблением свободой слова, которая несет разрушительные последствия для украинского общества и Украины, как государства» и что ее журналисты обязаны отделять факты, суждения и предположения друг от друга.

Медийщики призывают Нацсовет и правоохранительные органы дать оценку действиям телеканала.

Фото: скриншот «Тхне Соросом»

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