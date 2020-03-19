Нацсовет перенес исключение телеканала TV 1000 East из перечня разрешенных

Национальный совет 19 марта внес изменения в свое решение от 20 февраля, которым исключил иностранную программу TV 1000 East из Перечня иностранных программ. В частности, предусмотрено, что изъятие этого телеканала состоится через три месяца после принятого регулятором в феврале решения, сообщается на сайте регулятора.

«Решением Национального совета от 20 февраля 2020 № 236 телеканал TV 1000 East, который имеет юрисдикцию Великобритании, исключено из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине. Им (решением – ред.) было предусмотрено, что оно вступает в силу через месяц после его обнародования», – говорится на сайте Нацсовета.

Член Национального совета Юрий Зиневич на заседании сообщил, что регуляторный орган, изучая вопросы распространения этой иностранной программы в Украине, обратился с письмом к британскому регулятору медиа Ofcom, чтобы окончательно прояснить некоторые вопросы.

«Поскольку ответ еще не поступил, а поэтому Национальный совет не может взвешенно оценить всю ситуацию, было решено продлить срок, когда должна быть исключена эта программа, до трех месяцев. Следовательно, решение Национального совета от 20 февраля 2020 № 236 вступит в силу в мае этого года», – объясняет регулятор.

Напомним, 20 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании внес в список адаптированных иностранных телеканалов три новых вещателя – 4ever Cinema, RUMusic и UAMusic. Этим же решением регулятор удалил среди адаптированных телеканалов вещатель TV 1000 East. Страной-правообладателем телеканалов 4ever Cinema, RUMusic и UAMusic указаны США. Язык вещания первого ─ русский, двух других ─ украинский и русский. У каналов нет спутникового вещания и американских лицензий, но Нацсовет не видит причин отказать каналам в регистрации и вещании на территории Украины.

Решение вызвало много вопросов у представителей медиаиндустрии. По словам председателя Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталии Клитной, оно вызывает немало вопросов, особенно в контексте того, что, вещая на территории Украины, каналы, по сути, не попадают под юрисдикцию страны и не должны соблюдать квоты национального продукта. Исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Екатерина Мясникова также назвала решение регулятора прецедентом. А исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль отметил, что страна или должна создать единые условия для всех вещателей, которые хотят вещать в Украине, или «мы получим такую ​​ситуацию, когда вещатели будут юридически бежать из страны, но продолжать работать в Украине на основании лицензий или других разрешительных документов других государств».

«Комитет ТелеЭтики» со временем подготовил обращение к Ольге Герасимьюк, в котором требует повторно рассмотреть этот вопрос.

Фото: скриншот

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