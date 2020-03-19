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Нацсовет перенес исключение телеканала TV 1000 East из перечня разрешенных

от Telekritika
От Telekritika 567
Главная Новости Нацсовет перенес исключение телеканала TV 1000 East из перечня разрешенных

Регулятор ждет ответа британского регулятора медиа Ofcom.

Национальный совет 19 марта внес изменения в свое решение от 20 февраля, которым исключил иностранную программу TV 1000 East из Перечня иностранных программ. В частности, предусмотрено, что изъятие этого телеканала состоится через три месяца после принятого регулятором в феврале решения, сообщается на сайте регулятора.

«Решением Национального совета от 20 февраля 2020 № 236 телеканал TV 1000 East, который имеет юрисдикцию Великобритании, исключено из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине. Им (решением – ред.) было предусмотрено, что оно вступает в силу через месяц после его обнародования»,  – говорится на сайте Нацсовета.

Член Национального совета Юрий Зиневич на заседании сообщил, что регуляторный орган, изучая вопросы распространения этой иностранной программы в Украине, обратился с письмом к британскому регулятору медиа Ofcom, чтобы окончательно прояснить некоторые вопросы.

«Поскольку ответ еще не поступил, а поэтому Национальный совет не может взвешенно оценить всю ситуацию, было решено продлить срок, когда должна быть исключена эта программа, до трех месяцев. Следовательно, решение Национального совета от 20 февраля 2020 № 236 вступит в силу в мае этого года», – объясняет регулятор.

Напомним, 20 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании внес в список адаптированных иностранных телеканалов три новых вещателя – 4ever Cinema, RUMusic и UAMusic. Этим же решением регулятор удалил среди адаптированных телеканалов вещатель TV 1000 East. Страной-правообладателем телеканалов 4ever Cinema, RUMusic и UAMusic указаны США. Язык вещания первого ─ русский, двух других ─ украинский и русский. У каналов нет спутникового вещания и американских лицензий, но Нацсовет не видит причин отказать каналам в регистрации и вещании на территории Украины.

Решение вызвало много вопросов у представителей медиаиндустрии. По словам председателя Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталии Клитной, оно вызывает немало вопросов, особенно в контексте того, что, вещая на территории Украины, каналы, по сути, не попадают под юрисдикцию страны и не должны соблюдать квоты национального продукта. Исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Екатерина Мясникова также назвала решение регулятора прецедентом. А исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль отметил, что страна или должна создать единые условия для всех вещателей, которые хотят вещать в Украине, или «мы получим такую ​​ситуацию, когда вещатели будут юридически бежать из страны, но продолжать работать в Украине на основании лицензий или других разрешительных документов других государств».

«Комитет ТелеЭтики» со временем подготовил обращение к Ольге Герасимьюк, в котором требует повторно рассмотреть этот вопрос.

Фото: скриншот

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