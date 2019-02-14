Нацсовет проверит телеканал ТВі на предмет отсутствия спутникового вещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 14 февраля объявил внеплановую проверку телеканалу ТВі (ООО «Инфо 24) на предмет отсутствия спутникового вещания, что подтвердил мониторинг за 28–29 января. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно и без обсуждения (представителей вещателя на заседании не было).

6 сентября регулятор обратился в суд об аннулировании спутниковой лицензии из-за трехлетнего отсутствия вещания. Лицензия ООО «Инфо 24» действительна до 29 декабря 2021 года. Вопрос логичности назначения проверки после обращения в суд об аннулировании не поднимался.

Как сообщала «Телекритика», телеканал ТВі 22 января остановил спутниковое вещание после перезапуска в октябре. Вещатель при этом обновляет сайт, который работает как обычный информационный ресурс, обновляется также канал на YouTube. Причина остановки спутникового вещания кроется в том, что телеканал не смог запустить вещание в сети Т2 компании «Зеонбуд».

ТВі рассматривал возможность попадания в общенациональную цифровую сеть: вещатель 19 июля стал владельцем телеканала Business (ООО ТРК «Погода ТБ»), срок действия цифровой лицензии которого завершился 23 августа 2018 года. За неделю до смены собственности (11 июля) Нацсовет отказал каналу в продлении лицензии. Сейчас вещатель пытается оспорить это решение в суде. Ранее Business был тесно связан с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым (официальным бенефициаром канала была гражданка Чехии Катержина Шимкова). Осенью 2016-го «Зеонбуд» отключил вещателя за долги.

Как сообщалось ранее, телеканал ТВі осенью перезапускал Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. ТВі видоизменил название на TVi, по новой концепции он должен был стать аполитическим каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії», хотя в его программной концепции в лицензии указано информационное вещание.

TVi связан с тремя юридическими лицами, которые летом – осенью 2018-го сменили свои названия: на ООО «Инфо 24» записана спутниковая лицензия (теперь это ООО «Тві.сат»); ООО «ТРК «Погода ТБ» владеет общенациональной цифровой лицензией Business (сменило название на ООО «Тві.Т2»); ООО «ТВі.ЮА» (ранее называлось «ТРК “Прайм ТВ”»), на которое записаны сайт вещателя и 5 торговых марок ТВі в разных интерпретациях.

Собственником юрлиц телеканала значится польская компания Millstone and Co из Кракова. Летом 2018 года их собственником был Михаил Жерновой с донецкой регистрацией, в октябре владельцем стал поляк Роберт Квятковский из Кракова. Носиков уверял, что Квятковский – инвестор канала. Реальным владельцем телеканала «Украинская правда» называла собственника «Укргидроэнерго» Виталия Кропачева, у которого есть общий бизнес с Игорем Кононенко в угольно-энергетической сфере.

Фото: pixabay