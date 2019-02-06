⚡ Телеканал ТВі остановил спутниковое вещание после перезапуска в октябре

Телеканал ТВі 22 января остановил спутниковое вещание после перезапуска в октябре. Соответствующую информацию опубликовали ресурсы по спутниковому телевидению. Вещатель при этом обновляет сайт, который работает как обычный информационный ресурс, обновляется также канал на YouTube. Причина остановки спутникового вещания кроется в том, что телеканал не смог запустить вещание в сети Т2 компании «Зеонбуд». Деньги на перезапуск телеканала предоставлялись инвестором с целью запуска вещания в эфирной цифровой сети. Генеральный продюсер телеканала Дмитрий Носиков отказал «Телекритике» в комментарии.

ТВі рассматривал возможность попадания в общенациональную цифровую сеть: вещатель 19 июля стал владельцем телеканала Business (ООО ТРК «Погода ТБ»), срок действия цифровой лицензии которого завершился 23 августа 2018 года. За неделю до смены собственности (11 июля) Нацсовет отказал каналу в продлении лицензии. Сейчас вещатель пытается оспорить это решение в суде. Ранее Business был тесно связан с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым (официальным бенефициаром канала была гражданка Чехии Катержина Шимкова). Осенью 2016-го «Зеонбуд» отключил вещателя за долги.

Как сообщалось ранее, телеканал ТВі возобновил спутниковое вещание под логотипом TVi 10 октября, спустя три года после предыдущей остановки вещания. Канал перезапускал Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. TVi по новой концепции должен был стать аполитическим каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії». Хотя в его программной концепции в лицензии указано информационное вещание.

В целом, телеканал TVi связан с тремя юридическими лицами: ООО «Инфо 24», на которое записана спутниковая лицензия (осенью изменило название на ООО «Тві.сат»); ООО «ТРК «Погода ТБ», владевшим общенациональной цифровой лицензией телеканала Business (сменило название на ООО «Тві.Т2»); ООО «ТВі. ЮА» (ранее называлось «ТРК “Прайм ТВ”»), на которое записаны сайт вещателя и 5 торговых марок ТВі в разных интерпретациях.

Собственником юрлиц телеканала значится польская компания Millstone and Co из Кракова. Летом 2018 года их собственником был Михаил Жерновой с донецкой регистрацией, в октябре владельцем стал поляк Роберт Квятковский из Кракова. Носиков уверял, что Квятковский – инвестор канала. Реальным владельцем телеканала «Украинская правда» называла собственника «Укргидроэнерго» Виталия Кропачева, у которого есть общий бизнес с Игорем Кононенко в угольно-энергетической сфере.

Выход телеканала в эфир на спутнике 10 октября произошел спустя месяц после того, как 6 сентября Нацсовет обратился в суд об аннулировании спутниковой лицензии из-за трехлетнего отсутствия вещания. Лицензия ООО «Инфо24» действительна до 29 декабря 2021 года. Регулятор уже второй раз пытается аннулировать ее через суд. Формальный повод для второго иска – наличие предупреждения и штрафа за отсутствие вещания. До этого три года имущество «Инфо24» находилось под арестом из-за иска некоего физлица (в госреестре судебных решений его имя не указано из-за нормы закона о персональных данных), но в апреле этого года «Инфо24» выиграло суд по снятию ареста. На рынке сообщалось, что имущество канала делили Давид Жвания и Николай Княжицкий, как тогдашние собственники телеканала.

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