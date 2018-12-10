⚡ Нацсовет проверит телеканал Мунтяна на выполнение языковой квоты
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⚡ Нацсовет проверит телеканал Мунтяна на выполнение языковой квоты

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 121
Главная Новости ⚡ Нацсовет проверит телеканал Мунтяна на выполнение языковой квоты

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании 6 декабря объявил проверку спутниковому телеканалу «Возрождение» (ООО «ТРК «Возрождение ТВ», г. Днепр) на предмет выполнения телеканалом квоты на украинский язык.

Мониторинг Нацсовета за период 30 октября – 5 ноября зафиксировал долю украинского языка в слоте 07:00–22:00 на уровне 34%, в слоте 07:00–18:00 – 37,5%, между 18:00 и 22:00 – 24,6%. Тут есть признаки нарушения требований части второй статьи 10 Закона «О телевидении и радиовещании», поскольку доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, составила менее 75% общей продолжительности передач и/или фильмов (или их частей) в определенные законодательством промежутки времени.

В Нацсовет поступило также обращение от гражданина Бойкова А. Н., направленное из Государственного комитета телевидения и радиовещания, с жалобой на ведение передач на русском языке в эфире этого телеканала.

Телеканал «Возрождение» – первый вещатель, который проверили на признаки нарушения языковой квоты по результатам мониторинга после завершения переходного периода 12 октября. 18 октября Нацсовет назначил штраф за невыполнение квоты на украинский язык двум спутниковым телеканалам «Наука» и «Терра» из группы платных каналов «Континент ТВ» (по 18,5 тыс. гривен). Тогда же регулятор назначил проверку за нарушение квоты трем партнерским телеканалам группы компаний FILM.UA: «Дача», Epoque и Bolt (по результатам августовского мониторинга). Доля украинского языка на отечественном телевидении должно составлять 75% эфира в средненедельном объеме в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00.

Напомним, 20 сентября телеканал «Возрождение» получил от Нацсовета предупреждение за трансляцию программ, которые имели признаки «манипулирования сознанием людей и представляли угрозу физическому и психическому здоровью граждан», а 14 ноября вещателю была объявлена ​​внеплановая проверка из-за признаков нарушений эфира в день памяти 2 ноября – 310 лет со дня Батуринской трагедии. Телеканал получил лицензию на спутниковое вещание в августе 2014-го. Его официальными собственниками являются Наталья Сойникова (96%) и Ирина Шершнева (4%). Центр Владимира Мунтяна «Возрождение» часто упоминается в эфире телеканала, его глава – фигурант ряда уголовных производств в связи с мошенничеством.

Как сообщала «Телекритика», глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий предлагает повысить квоту на украинский язык на телевидении с 75% до 90%.

Фото: ТСН

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