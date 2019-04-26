Нацсовет проверит одесский телеканал из-за ретрансляции NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 25 апреля назначил внеплановую проверку одесскому эфирному цифровому телеканалу OLVIA (ООО «Реноме Инет») на предмет самовольной ретрансляции информационного телеканала NewsOne соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака.

Наличие трансляции другого вещателя подтвердил мониторинг регулятора от 2 апреля 2019 года. Ретрансляция стороннего вещателя происходила 19 ч. 44 мин. 40 сек. в сутки. Это не предусмотрено лицензионными условиями и, таким образом, нарушает собственную программную концепцию вещания, сообщает Нацсовет.

Напомним, в марте стало известно, что телеканал OLVIA сменил собственника: вместо застройщика Пантелиса Бумбураса (владельца одесской строительной компании «Гефест» и одного из инвесторов ФК «Черноморец») им стал Михаил Иванов, позиционирующий себя как владелец консалтингового бизнеса в морской отрасли. Впоследствии стало известно, что к Иванову перешел еще один местный телеканал Бумбураса – «Южная волна».

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