📢 Одесский застройщик Бумбурас продал один из своих телеканалов
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📢 Одесский застройщик Бумбурас продал один из своих телеканалов

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 41
Главная Новости 📢 Одесский застройщик Бумбурас продал один из своих телеканалов

Одесский застройщик Пантелис Василиос Бумбурас продал телеканал Михаилу Иванову, который занимается консалтинговыми услугами в морской отрасли.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 марта согласовал смену собственности одесскому телеканалу OLVIA (ООО «Реноме інет»). Директором и владельцем вещателя вместо Пантелиса Василиоса Бумбураса (владельца одесской строительной компании «Гефест» и одного из инвесторов ФК «Черноморец») значится Михаил Иванов с регистрацией в селе Новая Дофиновка Одесской области. Он же указан как директор компании, в уставном фонде прописано 1,2 млн гривен.

Вещатель владеет тремя вещательными лицензиями – кроме эфирной цифровой лицензии на вещание в сети Концерна РРТ в Одесской области у телеканала есть также спутниковая лицензия (у нее несколько другое оформление логотипа – OLVIA SAT) и кабельная лицензия, в которой кроме Одессы указан Мариуполь.

Телеканал представлял в Нацсовете его собственник, сообщив, что вещатель ему нужен для популяризации морской отрасли. «Я предоставляю консультационные услуги в морской отрасли. Мне нужен телеканал для того, чтобы привлекать новых клиентов», – сообщил он. Телеканал при этом не менял программную концепцию.  

У Пантелиса Бумбураса остается в одесском регионе другой телеканал – «Южная волна» (ООО «ТРК «Південна хвиля-ТВ»). Осенью прошлого года вещатель перешел к Бумбурасу от замглавы Одесского облсовета и одесского лидера партии «Наш край» Юрия Димчогло (официально каналом владела его жена Татьяна).

Напомним, до апреля 2017-го канал назывался КТК и входил в медиахолдинг «Козырь Диджитал» одесского медиаменеджера Александра Козыря. Летом 2016 года вещатель перешел к Пантелису Бумбурасу, в октябре 2017 года после смены названия вещатель обзавелся спутниковой лицензией. 

Фото: pixabay

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