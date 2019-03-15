📢 Одесский застройщик Бумбурас продал один из своих телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 марта согласовал смену собственности одесскому телеканалу OLVIA (ООО «Реноме інет»). Директором и владельцем вещателя вместо Пантелиса Василиоса Бумбураса (владельца одесской строительной компании «Гефест» и одного из инвесторов ФК «Черноморец») значится Михаил Иванов с регистрацией в селе Новая Дофиновка Одесской области. Он же указан как директор компании, в уставном фонде прописано 1,2 млн гривен.

Вещатель владеет тремя вещательными лицензиями – кроме эфирной цифровой лицензии на вещание в сети Концерна РРТ в Одесской области у телеканала есть также спутниковая лицензия (у нее несколько другое оформление логотипа – OLVIA SAT) и кабельная лицензия, в которой кроме Одессы указан Мариуполь.

Телеканал представлял в Нацсовете его собственник, сообщив, что вещатель ему нужен для популяризации морской отрасли. «Я предоставляю консультационные услуги в морской отрасли. Мне нужен телеканал для того, чтобы привлекать новых клиентов», – сообщил он. Телеканал при этом не менял программную концепцию.

У Пантелиса Бумбураса остается в одесском регионе другой телеканал – «Южная волна» (ООО «ТРК «Південна хвиля-ТВ»). Осенью прошлого года вещатель перешел к Бумбурасу от замглавы Одесского облсовета и одесского лидера партии «Наш край» Юрия Димчогло (официально каналом владела его жена Татьяна).

Напомним, до апреля 2017-го канал назывался КТК и входил в медиахолдинг «Козырь Диджитал» одесского медиаменеджера Александра Козыря. Летом 2016 года вещатель перешел к Пантелису Бумбурасу, в октябре 2017 года после смены названия вещатель обзавелся спутниковой лицензией.

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