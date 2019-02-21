❗ Нацсовет проверит «112 Украина» на предмет разжигания вражды Рабиновичем и Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 21 февраля принял решение назначить внеплановую выездную проверку телеканалу «112 Украина» по его спутниковой лицензии, записанной на ООО «ТРК «112 ТВ» из-за разжигания вражды. В мониторинг регулятора попали ряд программ канала за последние два месяца с участием лидера «Оппозиционной платформы. За жизнь» Вадима Рабиновича и интервью экс-премьер-министра времен Виктора Януковича Николая Азарова.

30 декабря 2018-го в эфире передачи «Кто кому Рабинович» (с повтором 13 января) ведущий Вадим Рабинович высказывался о якобы наличии «фашистских» флагов в Киеве: «Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые … ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки свастики? Это как соотносится с нашим завтрашним днем?».

В передаче «LIVE» 27 января (повторы 28 января в 02:11 и 3 февраля в 10:01), ведущим которой был Павел Кужеев, а гостем Вадим Рабинович, прозвучали такие слова о якобы идеологии «фашизма» в Украине: «Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию “Бандерштат”, а также другие высказывания, в которых усматривается нарушение норм действующего законодательства».

16 февраля гостем передачи «Большое интервью» (с повтором 17 февраля) был Николай Азаров, который назвал события Революции Достоинства государственным переворотом, а также отрицал наличие на Донбассе регулярных частей российской армии. «Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочно выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность», – сообщил он. Также попала в мониторинг такая цитата Азарова: «Это ясно показало националистический, неонацистский характер пришедшей власти».

Кроме того, 15 декабря 2018 в эфире телеканала из уст ведущего прозвучала информация, которая была дублирована и текстом на экране, о том, что в Виннице 20 мужчин ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников. Информация о захвате собора впоследствии была опровергнута на сайтах, в частности, Stopfake.org. Однако в своем телеэфире канал не опроверг недостоверную информацию.

Член Нацсовета Олег Черныш интересовался, почему не мониторились цифровые лицензии канала. Член регулятора Сергей Костинский указал на загруженность мониторинга в регионах (пять цифровых лицензий канала – региональные). В ходе дискуссии члены регулятора решили также обратится к региональным компаниям «112 Украина» – «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ», с просьбой предоставить записи их эфиров для анализа. По законодательству телеканалы обязаны хранить свой эфир 14 дней.

Это уже вторая объявленная проверка телеканалу. 11 октября 2018-го регулятор назначал телеканалу проверку спутниковой лицензии по высказываниям ряда гостей программ «112 Украина». Итоги проверки до сегодняшнего дня так и не были подведены.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука – народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак – купил телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн). В октябре 2018-го Тарас Козак купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн).

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