🌟Нацсовет пролицензировал «звездный» информационный телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 марта проголосовал за выдачу спутниковой лицензии новому телеканалу «Зоряний» (ООО «Канон комунікейшн»). За данное решение проголосовали пять из семи членов ведомства. Воздержались заместители главы регулятора Ульяна Фещук и Ольга Герасимьюк.

Новый телеканал будет носить название «Зоряний». Согласно концепции это будет информационно-аналитический канал с кинопоказом. Собственником телеканала выступает Андрей Вовк, директором указана Олеся Атерчук. В уставном фонде компании – 8,4 млн гривен. Представители телеканала назвали собственника вещателя бизнесменом, который проживает в Польше, сфера деятельности – медицина, оздоровление. Телеканал будет производить 80% собственного продукта. На нем будут работать 120 человек.

Вещатель будет направлен «конкретно на человека» и вопреки «серой новостной строке» будет давать «вдохновение жить». Новости будут о «реальных человеческих историях». Символом телеканала стал свет, слоган – «Шукаємо світло разом», новостной сегмент будет называться «У світлі новин». В эфире будут также короткие детские программы, программа о путешествиях по Украине, лайф-хаки, ноу-хау украинцев, прославившиеся в мире, программа для молодежи «У доски».

Телестудия канала разместится в бывшем помещении «Киевэнерго» на улице Антоновича. В слайдах презентации, созданной на украинском языке, был ряд грамматических ошибок. Также представителями вещателя использовались слова «канал покажет, как выживать в Украине» и слово «зубожіння». В редакции канала будут работать журналисты программ расследований, криминальных новостей («Чрезвычайные новости»), а также государственных вещателей.

Ульяна Фещук указала на противоречивость в презентации между словами «свет» со словами «выживать» и «зубожіння». Чиновница усомнилась в успехе телеканала, акцентировав на том, что это 20-й информационный телеканал. Ольга Герасимьюк обратила внимание на ошибки, а также необходимость особого подхода к созданию программ для молодой аудитории.

Напомним, 17 января Нацсовет проголосовал за выдачу спутниковой лицензии информационному телеканалу «Перший незалежний», связанному со львовским бизнесменом, спонсором ВО «Свобода» Игорем Кривецким. 20 декабря лицензия на спутниковое вещание досталась волынскому местному цифровому «12 каналу», который связан с совладельцем группы «Континиум», заместителем главы депутатской группы «Воля народа» Степаном Ивахивым. 13 декабря регулятор пролицензировал сразу два новостных телеканала – Ukrlive (связан с партией «Народный контроль» Дмитрия Добродомова) и полтавский телеканал «Останній бастіон» (который финансирует аграрный бизнесмен).

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