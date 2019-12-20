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Нацсовет пролицензировал телеканал «Футбол 3»

от Telekritika
От Telekritika 358
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«Медиа Группа Украина» оформила лицензию на спутниковое вещание телеканалу «Футбол 3».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 20 декабря принял решение выдать лицензию на спутниковое вещание телеканалу «Футбол 3». Лицензия оформлена на ООО «ТРК «Україна», которое является собственником лицензий телеканалов «Украина», «НЛО ТV», «Футбол 1» и «Футбол 2».

Лицензия будет выдана сроком на 10 лет. В лицензии телеканала указано кодированное спутниковое вещание.

Представители телеканала сообщили, что третий футбольный вещатель нужен группе из-за того, что в эфире первых двух телеканалов не помещается закупленный футбольный контент. Члена Нацсовета Олега Черныша и Александра Ильяшенко интересовало, почему телегруппа решила ограничить дистрибуцию «Футбол 1-2» отдельными провайдерами. Представители сообщили, что не компетентны в данном вопросе и заверили, что этот вопрос не относится к теме выдачи лицензии «Футбол 3».

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ. Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» с 2020 года переходят на модель поштучной продажи а la carte. Каналы станут доступны по отдельной подписке за 109 гривен в месяц. На начало декабря у телегруппы были контракты на «Футбол 1-2» с семью провайдерами: «Киевстаром», Vodaphone, «Волей», «Укртелекомом», Vega, XtraTV и OLLTV (четыре последние, как и МГУ, входят в группу СКМ Рината Ахметова).

Фото: Медиа Группа Украина

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