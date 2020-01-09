«Мотивационный» документальный телеканал о простых украинцах пролицензирован Нацсоветом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января принял решение о выдаче спутниковой лицензии новому телеканалу под названием «Є!». Телеканал будет транслировать короткие документальные фильмы о «победах простых людей».

Собственник лицензии – ООО «Телеканал «Є!», владельцами которого в государственном реестре предприятий значатся Людмила Голуб (34%), Виктория Василенко (5%), Светлана Коляда (5%), Иван Пинчук (5%) и Руслан Голуб (51%, через компанию «Так – Агро»). Директором компании указан Алексей Базик, в уставном фонде прописано 6 млн грн.

Вещатель в Нацсовете представляла Светлана Коляда, она назвала Руслана Голуба «успешным сельхозпроизводителем, молодым аграрием». В открытых источниках он значится генеральным директором группы компаний «Так». В 2014-м баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Светлана Коляда презентовала канал «Є!» как «первый мотивационный вещатель про обычных украинцев». Телеканал будет транслировать документальные программы про обычных людей длительность 13 и 26 минут без закадрового текста. Телеканал хочет «возродить формат story, очерков о людях». Исключение составят детские программы – для них планируется ведущая. «Герои нашего канала – это обычные украинцы. Это может быть дворник или медик, или 75-летний учитель, который еще преподает, поскольку не видит жизни без своей профессии. Мы показываем Украину через людей», – рассказали представители. Слоган канала: «Ми є!». На канале работает до 10 человек.

Исполнительный секретарь Нацсовета Александра Ильяшенко сообщил, что не верит в коммерческий успех телеканала с такой концепцией. Светлана Коляда сообщила, что канал «Є!» – коммерческий, на нем будет реклама. И.о. главы Ольга Герасимьюк после видеопрезентации просила поработать над подачей материала, сделать ее более современной. Замглавы Ульяна Фещук также усомнилась в успешности такой программной концепции, она не увидела в презентации телеканала «мотивации для успеха».

На YouTube-канале вещателя в описании телеканала указано следующее: «Украина – это не только выборы, политики и околополитические отношения. Украина – это люди. Ежедневно они делают свое дело и наполняют нашу жизнь смыслом. Телеканал «Є!» — о людях. Об их опыте, победах, поисках ценностей. Цель команды телеканала – показать обычных людей, которые живут в Украине и познакомить украинцев друг с другом. Телеканал «Є!» – единственный в медийном пространстве Украины телеканал, который рассказывает людям о людях. Люди есть!».

Напомним, 20 декабря Нацсовет пролицензировал телеканал «Футбол 3».

Фото: pixabay

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