Нацсовет пролицензировал кулинарный телеканал FILM.UA

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 сентября согласовал выдачу спутниковой лицензии кулинарному телеканалу «КусКус» из группы компаний FILM.UA. Лицензия оформлена на ООО «Здорове ТБ», которое также выступает собственником телеканала о здоровом образе жизни «36,6 ТV».

Директором юридического лица вещателя выступает генеральный продюсер группы платных каналов группы FILM.UA Наталья Якимович. Собственником юридического лица значится продюсер FILM.UA Надежда Коротушка. В статутном фонде компании 2,6 млн гривен.

Телеканал планирует вещать на спутнике Astra 4A в кодированном виде, аплинк — «СЕС Сириус Украина». Срок действия лицензии — 10 лет. Лицензия будет выдана компании после оплаты лицензионного сбора – 524 тысячи гривен. Сбор был увеличен на 30% из-за большого количества иностранных программ в эфире канала, указанного в программной концепции.

На заседании вещатель представляла Наталка Якимович как «познавательно-развлекательный телеканал, ориентирован на семейную аудиторию», но по факту канал будет кулинарным. «У нас в эфире будет очень много рецептов, программ о ресторанах, питании и неких традициях, а также интересные факты о еде: как она производится, что полезно, а что – нет. Мы фактически продолжаем традицию после запуска канала «36,6» о здоровом образе жизни акцентировать внимание на культуре еды. У нас очень большой акцент на здоровом питании. По контенту это будет кухни народов мира, кухни различных направлений – вегетарианская, кошерная, ведичная. Будут также секреты готовки блюд, напитков. Будут программы, которые расскажут о здоровом питании, еде», — сообщила Наталья Якимивич.

На вопрос о названии вещателя генпродюсер добавила: «Это название нам понравилось. Есть такая крупа «Кус-кус», но на самом деле «Кус-кус» от слова кусать. Наш логотип так и оформлен – кто-то что-то откусил».

Вещатель будет распространяться исключительно как платный телеканал, рекламы в эфире не будет. В группе уже есть кулинарный продукт – он возник за последний год, после того, как группа начала производить контент для канала «36,6» — он не всегда подходил вещателю. В эфире «Кус-кус» будут программы «Божественно смачно», «Вегано-кулігано», «Смачний сад», «Цікава кава» (документальная программа о баристах). Телеканал также планирует показывать программы Евгения Клопотенко, который перевел свои кулинарные видеоблоги на украинский, экс-ведущей «Взвешенных и счастливых» Мирославы Уляниной и ресторатора Валерия Созановского (сын владельца FILM.UA Сергея Созановского).

Напомним, о запуске телеканала «Кус-Кус» стало известно 23 августа, дистрибутором телеканала стал 1+1 media distribution.

В пул платных каналов Film.UA Group кроме «Кус-Кус» входят телеканалы FilmUADrama, «36,6 TV» и три партнерских вещателя: Bolt (совместно с группой компаний StarMedia), «Дача» и «Эпоха» (совместно с экс-президентом компании «Воля» Сергеем Бойко).

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