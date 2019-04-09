Нацсовет прекратил полномочия Тараса Аврахова в наблюдательном совете «Общественного»

Нацсовет 3 апреля получил соответствующее заявление Тараса Аврахова. Он покинул наблюдательный совет по собственному желанию, из-за того, что занимает позицию руководителя госпредприятия «Укртелефильм». В первый раз вопрос исключения Аврахова предлагала рассмотреть заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк на заседании 28 марта. Регулятор 15 февраля получил обращение журналиста Даниила Мокрика о том, что Тарас Аврахов является госслужащим, а, согласно положению о наблюдательном совете НОТУ, член наблюдательного совета не может занимать должности госслужащего. Однако вопрос был перенесен на неделю из-за желания председателя Нацсовета Юрия Артеменко заслушать объяснения Аврахова.

Нацсовет получил письмо-подтверждение от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, которому подчиняется «Укртелефильм»: Тарас Аврахов 16 июля 2018 года приказом председателя Госкомтелерадио занял пост генерального директора «Укртелефильма», с ним был заключен контракт. До этого сообщалось, что Аврахов с декабря 2017 года решением Госкомтелерадио был назначен председателем комиссии по преобразованию «Укртелефильма» из государственного предприятия в публичное акционерное общество. В соответствии с приказом, реорганизация «Укртелефильма» должна была завершиться до 31 марта 2018 года. Тогда же сообщалось, что Тарас Аврахов исполняет обязанности на общественных началах.

Тарас Аврахов является госслужащим, а, согласно положению о наблюдательном совете НОТУ, член наблюдательного совета не может занимать должности госслужащего

На заседании Нацсовета 4 апреля присутствовала по этому вопросу председатель наблюдательного совета Светлана Остапа, которая сообщила, что в наблюдательном совете знали, что он председатель ликвидационной комиссии, а о том, что стал гендиректором предприятия, узнали из сообщения Даниила Мокрика в Faceebook.

Тарас Аврахов был делегирован в состав наблюдательного органа НОТУ депутатской группой «Воля народа», до этого был гендиректором ТРК «Эра», Национальной радиокомпании Украины (влилась в НОТУ). Теперь эта депутатская группа должна выдвинуть другую кандидатуру для вхождения в наблюдательный совет общественного вещателя, с соответствующим письмом Нацсовет планирует обратиться к «Воле народа».

Таким образом в наблюдательном совете НОТУ уже второе вакантное место – в октябре 2017 года из наблюдательного совета вышел по собственному желанию Виталий Портников – представитель партии «Народный фронт», которая до сих пор не назначила замену. В декабре 2017 года наблюдательный совет покинул медиаюрист Тарас Шевченко, его заменил Александр Павличенко, представитель Харьковской правозащитной группы, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Шевченко был избран в наблюдательный совет НОТУ от правозащитных организаций на специальной конференции, Павличенко занял второе место на этой конференции.

Напомним, в «Укртелефильме» уволили 96% работников, госкомпания должна была войти в НОТУ как продакшен в 2017 году, но вопрос переносился из-за скандалов вокруг жилого комплекса, построенного на ее территории. 7 февраля экс-директору «Укртелефильма» детективы НАБУ объявили подозрение в нанесении 70 млн убытков. По версии следствия, бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами совершил отчуждение в пользу третьих лиц имущественных прав на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа).

Фото: НОТУ