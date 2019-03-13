🏢 В «Укртелефильме» уволили 96% сотрудников

В процессе оптимизации на государственном предприятии «Укртелефильм» были уволены около 96% работников. Об этом сообщил врио руководителя предприятия Тарас Аврахов на заседании наблюдательного совета общественного вещателя 26 февраля, протокол которого был обнародован 12 марта.

У предприятия есть задолженность по заработной плате, которая образовалась в 2015–2017 годах. «Руководство оспаривает это, но процесс сложный, потому что сроки обжалования в свое время пропустили. Руководство студии делает все возможное, чтобы минимизировать эти обременения. Сейчас четыре судебных дела находятся на рассмотрении в хозяйственных судах», – говорится в сообщении.

Экс-гендиректор ТРК «Эра», экс-гендиректор Национальной радиокомпании Украины (2010–2014 годы) Тарас Аврахов, который также является членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины от депутатской группы «Воля народа», сообщил, что работает над возвращением имущественных прав на 24 квартиры в возведенной на территории студии многоэтажке, 900 метров коммерческой недвижимости, паркомест.

Юридически «Укртелефильм» подчиняется Госкомтелерадио. В декабре 2017 года решением Госкомтелерадио Тараса Аврахова назначили председателем комиссии по преобразованию государственного предприятия «Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм"» в публичное акционерное общество «Укртелефильм». В соответствии с приказом, реорганизация «Укртелефильма» должна была завершиться до 31 марта 2018 года. Тогда же сообщалось, что Тарас Аврахов исполняет обязанности на общественных началах.

Напомним, «Укртелефильм» должен был войти в НОТУ как продакшен-компания в 2017 году, но вопрос переносился из-за скандалов вокруг жилого комплекса, построенного на его территории. 7 февраля экс-директору «Укртелефильма» детективы НАБУ объявили подозрение в нанесении 70 млн убытков. По версии следствия, бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами совершил отчуждение в пользу третьих лиц имущественных прав на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа).

Фото: «Радио Свобода»