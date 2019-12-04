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Нацсовет планирует покрыть 80% територии Крыма украинским радиовещанием на средних волнах

от Telekritika
От Telekritika 441
Главная Новости Нацсовет планирует покрыть 80% територии Крыма украинским радиовещанием на средних волнах

Необходимость перехода вещания в Крыму на средние волны была связана с тем, что сигнал украинских радиостанций в FM глушится оккупационными властями.

4 декабря во время пресс-конференции член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский презентовал отчет о том, как за последние 4 года восстановилось вещание украинских радиостанций на юге Херсонской области и на территории оккупированного Крыма. Он сообщил, что в 2020-м украинское радиовещание на средних волнах будет доступно на 80% территории Крыма. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

В рамках стратегии в 2018-2019 годах на юге Херсонской области стала доступна 31 FM-частота и 17 радиостанций, ведущих круглосуточное вещание. Они включают: три радиостанции “Суспільного мовника»: «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Культура», «UA: Радіо Промінь»; радиостанцию военного вещания «Армія FM»; радиостанцию «Радіо Крим. Реалії»; крымскотатарскую радиостанцию «Meydan FM»; радиостанцию проекта вещания громад «Говорить Рикове»; разговорное «Радио НВ», а также популярные радиостанции различного музыкального направления. Охват украинского радиовещания составил 295 тысяч жителей Крыма и 480 тысяч жителей Херсонской области.  

Нацсовет планирует покрыть 80% територии Крыма украинским радиовещанием на средних волнахРадио «Крым. Реалии», транслируемое на территории оккупированного Крыма, с 15 ноября увеличило аудиторию своих слушателей до 1 миллиона — благодаря переводу сигнала радиостанции в диапазон средних волн. Необходимость перехода вещания в Крыму на средневолновый диапазон была связана с тем, что сигнал украинских радиостанций, вещающих из материковой Украины в диапазоне FM, глушится оккупационными властями.

Также Костинский рассказал о дальнейших действиях, которые будут реализовываться в рамках стратегии развития украинского вещания на юге Украины. Основными задачами на следующий год станут: 

  • установка передатчика мощностью 25 кВт в г. Чаплинцы на частоте 612 кГц (средняя волна), что позволит охватить качественным сигналом более 1,6 млн жителей Крыма; 
  • установка мощных передатчиков для качественного приема украинского радиовещания на 80% территории Автономной Республики Крым; 
  • увеличение количества украинских вещателей в Крыму. Средневолновое вещание будет развиваться и в Донецкой, и в Луганской областях.

Для развития инфраструктуры в 2019 году было увеличено высоту башни Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в пгт Чаплинка — с 93 до 133 м.

В Нацсовете хотят вернуть вещание «Украинского радио», которое исчезло в 2019 году из-за финансовых трудностей. Планируется также увеличить количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне. Также в Нацсовете есть стратегия развития вещания, учитывающая цифровой стандарт DRM, который будет использоваться в РФ в будущем.

Напомним, эксперты «Крымской правозащитной группы» в первом полугодии 2019-го проводили три мониторинга в Крыму, которые показали, что на полуострове нет украинского FM-вещания, несмотря на заявления Нацсовета.

Фото: Александра Йорк

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