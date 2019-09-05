Нацсовет переложил ответственность за аннулирование лицензии NewsOne на суд

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 сентября принял решение обратиться в суд об аннулировании спутниковой лицензии телеканала NewsOne по причине разжигания вражды в программах вещателя. Телеканал продолжит свое вещание до судебного вердикта.

Соответствующее решение было принято в отношении юридического лица телеканала – ООО «Новини 24 години», на которое записана спутниковая лицензия. За данное решение проголосовали 6 членов регулятора (еще двое членов – Александр Ильяшенко и Юрий Зиневич – на заседании отсутствовали).

Своим решением Нацсовет признал разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире канала за период с 6 июня по 8 июля, что является нарушением абзацев 3-4 части 2 статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании», ч. 1 ст. 28 закона «Об информации».

Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях Виктора Медведчука, Юрия Бойко в трансляции съезда ОПЗЖ 11 июня, Елены Лукаш в программе «Субъективные итоги» 1 июля, Андрея Лесика и Анатолия Могилева в программе «Противостояние» 28 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля, Евгения Червоненко в программе «Дикий Live» 8 июля, Ильи Кивы в программе «Тема» 8 июля. В частности, они называли «фашистами» представителей предыдущей власти и их сторонников, а также тех, кто выходил на митинги против канала NewsOne.

Также регулятор признал факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства и невыполнение решения Нацсовета от 7 февраля 2019-го и его распоряжения. 7 февраля Нацсовет на своем заседании оштрафовал телеканал NewsOne (ООО «Новини 24 години») на 96,5 тыс. гривен за разжигание вражды. Штраф вещатель не оплатил и не устранил нарушений в течение прописанных регулятором 2 недель.

Заседание Нацсовета сопровождали митинги сторонников и противников телеканала. Вопрос обращения в суд об аннулировании лицензии сопровождался длительным обсуждением при участии патриотических организаций, представителей телеканала и нардепов ОПЗЖ.

Также регулятор рассмотрел и удовлетворил заявления двух юридических лиц телеканал ZIK – ООО «ТРК “Міст ТВ”» (спутниковая лицензия) и ООО «ТРК “Нові комунікації”» (цифровая и спутниковая лицензии) по изменению конечного бенефициарного собственника (с семьи Петра Дыминского на Тараса Козака) и назначила «Міст ТВ» внеплановую выездную проверку через зафиксированное в августе отсутствие вещания на спутнике.

Вместе с тем, регулятор планировал рассмотреть результаты проверки на предмет нарушений законодательства пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина», но данный вопрос был перенесен на 2 недели из-за полученного регулятором уведомления почтовой службы о недоставки письма с приглашением на заседание.

Напомним, телеканал NewsOne вместе с телеканалами «112 Украина» и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, которой является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: NewsOne