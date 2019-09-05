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Нацсовет переложил ответственность за аннулирование лицензии NewsOne на суд

от Telekritika
От Telekritika 618
Главная Новости Нацсовет переложил ответственность за аннулирование лицензии NewsOne на суд

Телеканал будет обязан остановить спутниковое вещание только в случае проигрыша в суде.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 сентября принял решение обратиться в суд об аннулировании спутниковой лицензии телеканала NewsOne по причине разжигания вражды в программах вещателя. Телеканал продолжит свое вещание до судебного вердикта.

Соответствующее решение было принято в отношении юридического лица телеканала – ООО «Новини 24 години», на которое записана спутниковая лицензия. За данное решение проголосовали 6 членов регулятора (еще двое членов – Александр Ильяшенко и Юрий Зиневич – на заседании отсутствовали).

Своим решением Нацсовет признал разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире канала за период с 6 июня по 8 июля, что является нарушением абзацев 3-4 части 2 статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании», ч. 1 ст. 28 закона «Об информации».

Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях Виктора Медведчука, Юрия Бойко в трансляции съезда ОПЗЖ 11 июня, Елены Лукаш в программе «Субъективные итоги» 1 июля, Андрея Лесика и Анатолия Могилева в программе «Противостояние» 28 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля, Евгения Червоненко в программе «Дикий Live» 8 июля, Ильи Кивы в программе «Тема» 8 июля. В частности, они называли «фашистами» представителей предыдущей власти и их сторонников, а также тех, кто выходил на митинги против канала NewsOne.

Также регулятор признал факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства и невыполнение решения Нацсовета от 7 февраля 2019-го и его распоряжения. 7 февраля Нацсовет на своем заседании оштрафовал телеканал NewsOne (ООО «Новини 24 години») на 96,5 тыс. гривен за разжигание вражды. Штраф вещатель не оплатил и не устранил нарушений в течение прописанных регулятором 2 недель.

Заседание Нацсовета сопровождали митинги сторонников и противников телеканала. Вопрос обращения в суд об аннулировании лицензии сопровождался длительным обсуждением при участии патриотических организаций, представителей телеканала и нардепов ОПЗЖ.

Также регулятор рассмотрел и удовлетворил заявления двух юридических лиц телеканал ZIK – ООО «ТРК “Міст ТВ”» (спутниковая лицензия) и ООО «ТРК “Нові комунікації”» (цифровая и спутниковая лицензии) по изменению конечного бенефициарного собственника (с семьи Петра Дыминского на Тараса Козака) и назначила «Міст ТВ» внеплановую выездную проверку через зафиксированное в августе отсутствие вещания на спутнике.

Вместе с тем, регулятор планировал рассмотреть результаты проверки на предмет нарушений законодательства пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина», но данный вопрос был перенесен на 2 недели из-за полученного регулятором уведомления почтовой службы о недоставки письма с приглашением на заседание.

Напомним, телеканал NewsOne вместе с телеканалами «112 Украина» и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, которой является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: NewsOne

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